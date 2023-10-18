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الجهاد الاسلامي: مجزرة المعمداني جزء من خطة بايدن لإبادة سكان غزة

18 تشرين أول / أكتوبر 2023 01:43

غزة- الرأي:

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن المجزرة الآثمة التي ارتكبها العدو الصهيوني المجرم بحق المرضى والأطفال والنساء في ساحة المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة، هي أكبر تعبير عن همجية هذا الكيان المجرم والدموي والمصاب بعقد النازية.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي، مساء اليوم الثلاثاء، أن توقيت هذه المجزرة الوحشية جريمة حرب موصوفة، عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بادين لترأس المجلس الحربي الصهيوني الذي يعد العدة لاجتياح قطاع غزة، هي تعبير على أن الإدارة الأمريكية الحاقدة هي التي تقود هذه الحرب بهدف تنفيذ المخطط الذي تروج له لتهجير أهلنا في قطاع غزة إلى سيناء.

وقالت، إن عجز الحكومات العربية المخزي، وعدم قدرتها حتى الآن على فرض ولو ممر لإدخال المواد الغذائية والأدوية والإسعافات اللازمة هو دليل على أن المنظومة العربية الرسمية باتت مهترئة حتى النخاع.

وأكدت الحركة، على أن هذه المجازر لن تخيفنا، ولن تدفع شعبنا إلى ترك أرضه، بل ستزيدنا تمسكاً بالمقاومة، وباستمرار استهداف العدو الجبان، قاتل الأطفال والنساء والمرضى.

وشددت على أن العدو سيرى ما أعددناه من بأس ومن قوة تشفي صدور المؤمنين.

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