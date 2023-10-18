الأونروا: غزة تشهد كارثة غير مسبوقة والعالم فقد إنسانيته

وكالات- وكالة الرأي:

شدد "فيليب لازاريني"، المفوض العام لـ«وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئين فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)»، اليوم الأربعاء، على أن غزة تشهد «كارثة غير مسبوقة»، وقال إن «العالم فقد إنسانيته على ما يبدو».

وأشار "لازاريني" في بيان له إلى أن مدرسة تابعة لـ«الأونروا» تؤوي 4 آلاف نازح تعرضت للقصف أمس، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات. وأضاف أن «صورا مروعة» لا تزال تأتي من مستشفى «المعمداني» في غزة.

ولفت إلى أن آلاف المدنيين قتلوا خلال الـ12 يوماً الماضية؛ بما في ذلك نساء وأطفال.

وليلة أمس، تسبَّب قصف إسرائيلي على مستشفى «المعمداني» في غزة، المكتظ بالجرحى والنازحين، في مقتل مئات الفلسطينيين.