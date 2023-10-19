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باكستان ترسل 100 طن مساعدات إغاثية لإيصالها إلى غزة

19 تشرين أول / أكتوبر 2023 08:12

مساعدات اغاثية
مساعدات اغاثية

وكالات- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، عن إرسال 100 طن من المساعدات الإغاثية لإيصالها للفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 13 يوما.

وأفادت الوزارة في بيان لها، الخميس، أن طائرة محملة بـ 100 طن من المساعدات الإنسانية انطلقت من إسلام أباد باتجاه مصر على أن يتم نقلها لاحقا إلى غزة.

وأوضحت ان المساعدات تتضمن مستلزمات طبية وخيام وبطانيات، وأنه سيتم إرسالها عبر مصر إلى الشعب الفلسطيني في غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول تشن إسرائيل غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة.

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