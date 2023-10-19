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مشعل: الإدارة الأمريكية بلا أخلاق وبلا إنسانية

19 تشرين أول / أكتوبر 2023 08:45

وكالات- وكالة الرأي:

قال رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل: "إن الإدارة الأمريكية بلا أخلاق بلا إنسانية لأنهم لا يرون هدم المستشفيات والمساجد وهذا التدبير الممنهج وجرائم الحرب التي يرتكبها الجيش الصهيوني على أرض غزة".

وتابع مشعل خلال مقابلة عبر قناة العربية: "إن حماس تركز على قتال الجنود الصهاينة والحمد لله هزمت فرقة غزة التي انهارت في ساعات، ونحن نركز على الجنود بينما العدو منذ نشأته قام على المجازر في دير ياسين والسموع وبحر البقر في مصر وغانا في لبنان هذا تاريخ العدو".

وأضاف: "إن الشعب في الفلسطيني هو الضحية ويقاتل الجلاد الصهيوني المحتل، والشعب الفلسطيني مثله مثل كل الشعوب لا يوجد شعب يحرر أرضه بدون تضحيات".

وأوضح مشعل، أن الشعوب لا تتحرر بسهولة، الروس قدموا 30 مليون ضحية في الحرب العالمية الثانية حتى يتحرروا من هجوم هتلر عليهم، والشعب الفيتنامي قدم 3 مليون ونصف بني آدم حتى هزموا الامريكان و أفغانستان هزم الاتحاد السوفيتي أولاً ثم أمريكا بملايين من الشهداء و الشعب الجزائري ستة ملايين شهيد عبر 130 عاما.

وأكد أن قرارات المقاومة هي استراتيجية للحركة تتبناها قيادة الحركة العليا في الداخل والخارج أما القرار الميداني في إدارة العمل والتخطيط له وتنفيذه وتحديد اللحظة هذه مهمة قيادة كتائب القسام.

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