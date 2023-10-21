وزير الخارجية البريطاني: علينا العمل لمنع تطور الوضع إلى حرب شاملة

القاهرة- لندن – الرأي:

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في كلمته بـ"قمة القاهرة للسلام":علينا العمل على إحلال السلام في المنطقة ومنع تطور الوضع إلى حرب شاملة.

وأكد أن الموقف في المنطقة بالغ الصعوبة، مع التأكيد على أهمية الدبلوماسية للتوصل إلى حل سلمي.

من جهة أخرى طالبت مسيرة حاشدة في لندن بوقف إطلاق النار في غزة.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن مسيرة حاشدة انطلقت في العاصمة البريطانية لندن للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

https://www.youtube.com/watch?v=Ebrn8NwU9c8