وكالة الرأي الفلسطينية استقالة مسؤول أمريكي بسبب تعامل إدارة بايدن مع حرب غزة وكالة الرأي الفلسطينية سياسي بريطاني يدعو إلى عدم تسويغ ما وصفها بـ"جرائم الحرب" بغزة وكالة الرأي الفلسطينية زعماء أوروبيون يطالبون "إسرائيل" بحماية المدنيين وكالة الرأي الفلسطينية المكتب الإعلامي الحكومي ينفي دخول أي شاحنة وقود للقطاع وكالة الرأي الفلسطينية ليلة دامية في اليوم السابع عشر لعدوان الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية سلطة المياه تنهي التمديدات اللازمة لإيصال المياه إلى مناطق جديدة في خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية هنية يتلقى اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني اللهيان وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يُنذر مستشفى القدس بالإخلاء تمهيدًا لقصفه وكالة الرأي الفلسطينية الصحة العالمية: 20 مستشفى في قطاع غزة من أصل 35 لا تعمل وكالة الرأي الفلسطينية معروف: قافلة مساعدات محدودة قوامها 14 شاحنة تصل غزة
أخبار » عربي ودولي

سياسي بريطاني يدعو إلى عدم تسويغ ما وصفها بـ"جرائم الحرب" بغزة

23 تشرين أول / أكتوبر 2023 10:52

جريمي كوربن
جريمي كوربن

وكالات-الرأي:

دعا رئيس حزب العمال البريطاني السابق "جريمي كوربن" الساسة البريطانيين إلى عدم تسويغ ما وصفها بـ"جرائم الحرب"، أو الجوع والحرمان من الدواء التي يفرضها الاحتلال على المحاصرين في غزة.

وعلى مدى أسبوعين من انطلاق عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، حظيت إسرائيل بدعم غربي غير مسبوق؛ سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإعلاميا، وبدا العالم وكأنه يُغرّد على خط واحد.

لكن أصواتا هنا وهناك خالفت ذلك، وأعلنت بوضوح رفضها لآلة الانتقام الإسرائيلي من غزة وأهلها، وتأييدها لحق الفلسطينيين في الحياة.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه السابع عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يُطلق نداء استغاثة لتوفير وقود لتشغيله

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟