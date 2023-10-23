سياسي بريطاني يدعو إلى عدم تسويغ ما وصفها بـ"جرائم الحرب" بغزة

وكالات-الرأي:

دعا رئيس حزب العمال البريطاني السابق "جريمي كوربن" الساسة البريطانيين إلى عدم تسويغ ما وصفها بـ"جرائم الحرب"، أو الجوع والحرمان من الدواء التي يفرضها الاحتلال على المحاصرين في غزة.

وعلى مدى أسبوعين من انطلاق عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، حظيت إسرائيل بدعم غربي غير مسبوق؛ سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإعلاميا، وبدا العالم وكأنه يُغرّد على خط واحد.

لكن أصواتا هنا وهناك خالفت ذلك، وأعلنت بوضوح رفضها لآلة الانتقام الإسرائيلي من غزة وأهلها، وتأييدها لحق الفلسطينيين في الحياة.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه السابع عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.