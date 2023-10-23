أيرلندا تتخذ موقفًا حازمًا من الحرب على غزة

وكالات- وكالة الرأي:

على مدى أسبوعين من انطلاق عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، حظيت إسرائيل بدعم غربي غير مسبوق؛ سياسيا واقتصاديا وعسكريا وإعلاميا، وبدا العالم وكأنه يُغرّد على خط واحد.

لكن أصواتا هنا وهناك خالفت ذلك، وأعلنت بوضوح رفضها لآلة الانتقام الإسرائيلي من غزة وأهلها، وتأييدها لحق الفلسطينيين في الحياة.

واتخذت أيرلندا موقفا حازما من الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وقال رئيس وزرائها ليو فارادكار، إن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا في غزة، وليس لها الحق في انتهاك القانون الدولي.

وذكرت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية أن رئيس الوزراء الأيرلندي دعا -أيضا- إلى فتح ممر إنساني للسماح بوصول المساعدات إلى الفلسطينيين.

وقال فارادكار لراديو وتلفزيون أيرلندا، "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن ليس لإسرائيل الحق في الظلم". وأعرب عن قلقه مما يراه يحدث في غزة في الوقت الراهن.

وأوضح أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني من خلال معاقبتها للمدنيين الفلسطينيين، وأن أيرلندا ستسعى إلى فتح ممر إنساني للسماح بوصول المساعدات إلى غزة.

كما انتقد النائب الأيرلندي ريتشارد بويد باريت -في كلمة أمام برلمان بلاه- سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه غزة، وقال، إن إسرائيل "تمطر غزة بآلاف الصواريخ، وتتعهد بترك 2.2 مليون شخص جائعين وعطشى ودون كهرباء".

ولاحقا قاد باريت مظاهرة ضخمة لدعم فلسطين، وصف فيها إسرائيل بـ"الدولة الإرهابية"، مؤكدا "نحن أمام جريمة حرب متكاملة، وفق اتفاقية جنيف".

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه السابع عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.