البنتاغون: قواتنا بالعراق وسوريا تعرضت لـ16 هجومًا في أسبوع

وكالات- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون"، أن قواتها في العراق وسوريا تعرضت لـ16 هجوما الأسبوع الماضي من قبل جماعات موالية لإيران.

وجاء ذلك في تصريح صحفي لمتحدث البنتاغون العميد باتريك رايدر، تناول التطورات في الشرق الأوسط.

وأوضح رايدر أن القوات الأمريكية وقوات التحالف تعرضت بين 17 ـ 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لـ12 هجوما على الأقل في العراق و4 أخرى في سوريا عبر مسيرات هجومية وقذائف.

وأكد أنهم سيستمرون في تعديل هذه الأرقام مع ظهور معلومات جديدة، مشيرا إلى أن هذه الجماعات مرتبطة بإيران.

وذكر رايدر أن واشنطن سترسل 900 جندي وأنظمة دفاع جوي إضافية إلى المنطقة لمنع امتداد الصراعات في الشرق الأوسط بشكل أوسع.

وأشار إلى أنه سيتم نشر بطاريات الدفاع الجوي "ثاد" و"باتريوت" و"أفينجر" وعناصر نظام الدفاع الجوي في المنطقة.

وذكر أن الولايات المتحدة تخطط لتزويد إسرائيل بنظامين أمريكيين من أنظمة القبة الحديدية بهدف "مواصلة تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية".