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الأردن.. مسيرة تضامن مع غزة تطالب بإلغاء السلام مع إسرائيل

27 تشرين أول / أكتوبر 2023 02:39

مسيرة اردنية
مسيرة اردنية

غزة- الرأي:

شارك آلاف الأردنيين، الجمعة، بمسيرة تضامنية مع قطاع غزة، طالبت بإلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل.

وانطلقت الوقفة من أمام المسجد الحسيني بعد صلاة الجمعة، بدعوة من قوى حزبية وشعبية، وصولاً إلى ساحة النخيل (تبعد عن المسجد مسافة 1000 م)

وانتظمت الفعالية تحت شعار "إلغاء اتفاقية وادي عربة" والموقعة بين الأردن وإسرائيل عام 1994، وهتف المشاركون "وادي عربة مش (ليس) سلام، وادي عربة استسلام".

كما طلبوا بطرد سفير إسرائيل وإغلاق سفارتهم بالمملكة، من قبيل "لا سفارة للكيان على أرضك يا عمان".

وهتفوا "الشعب يريد تحرير فلسطين"، و" "أبو عبيدة يا حبيب.. أضرب أحرق تل أبيب"، و "اهتف سمّع كل الناس.. كل الأردن مع حماس"، وغيرها من الهتافات الأخرى.

ورفعوا لافتات كتب عليها "طوفان الأقصى معركتنا جميعاً"، و"لا تعتاد المشهد.. لا تعتاد الخبر..لا تألف فتتلف".

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