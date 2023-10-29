وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: 8005 شهداء و20242 مصاباً جراء عدوان الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية السنوار: جاهزون فورًا لصفقة تبادل أسرانا مقابل أسرى الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية القسام يقصف تل أبيب ويباغت العدو خلف خطوطه وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلامي الحكومي": 10 آلاف شهـيد ومفقود تحت الأنقاض وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو يحمّل الجيش والشاباك مسؤولية الفشل الاستخباري في غزة وكالة الرأي الفلسطينية قاسم يدعو الجماهير لتصعيد الحراك الرافض للعدوان على غزة وكالة الرأي الفلسطينية أبو الغيط: إسرائيل تطلق سياسة الأرض المحروقة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدد مجددًا بقصف مستشفى القدس وكالة الرأي الفلسطينية وزيرة إسبانية للأوروبيين: لا تجعلونا متواطئين في الإبادة الجماعية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية القسام تدمر ناقلة جنود إسرائيلية من طراز "بانثر"
أخبار » الأخبار العبرية

نتنياهو يحمّل الجيش والشاباك مسؤولية الفشل الاستخباري في غزة

29 تشرين أول / أكتوبر 2023 12:40

الداخل المحتل-الرأي:

حمّل رئيس وزراء الاحتلال "الإسرائيلي" "بنيامين نتنياهو"، فجر الأحد، الجيش والشاباك مسؤولية الفشل الاستخباري الكبير في قطاع غزة، والذي تمثل بعدم وجود إنذارات بنية كتائب القسام تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الجاري.

وكتب نتنياهو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقاً)، أنه "وخلافًا للأكاذيب؛ فلم يقدم الشاباك أو شعبة الاستخبارات في الجيش أي معلومة لي حول نية حماس تنفيذ هجوم على مناطق الغلاف، بل على العكس كانت تقديرات جميع الأذرع الأمنية تشير إلى أن حماس تسعى للتسوية، وقدموا لي هذه التقديرات مرة بعد مرة، وكذلك قدموها للكابينت حتى موعد اندلاع الحرب".

في حين أثارت التغريدة المذكورة أحد أقطاب الحكومة وعضو الكابينت الحربي "بيني غانتس" الذي دعا نتنياهو إلى حذف التغردية، وطالبه بـ"التركيز على دعم الجيش والشاباك في خضم المعركة وعدم إطلاق التهم جزافاً في هكذا توقيت يستوجب الوحدة والتركيز على ضرب العدو"، على حد تعبيره.

كما دعا عضو الكابينت الوزير بدون حقيبة قائد الأركان الأسبق غادي آيزنكوت نتنياهو إلى حذف التغريدة ومنح الجيش والشاباك كل الدعم في هذه المرحلة المفصلية.

بينما هاجم زعيم المعارضة "يائير لبيد" تصريحات نتنياهو قائلاً: "لقد تجاوز نتنياهو الليلة خطاً أحمر، ففي الوقت الذي أظهر فيه جنود وقادة الجيش بطولة في مواجهتهم مع حماس وحزب الله، ينشغل نتنياهو بمحاولات تحميلهم مسؤولية الفشل بدلاً من دعمهم".

وأكد أن "محاولات التهرب من المسؤولية وإلقائها على عاتق الأجهزة الأمنية تضعف الجيش ساعة حربه ضد العدو، وعلى نتنياهو الاعتذار عن تصريحاته".

أما الناطق بلسان الجيش "دانييل هغاري" فرفض صباح اليوم الرد على سؤال حول تحميل نتنياهو للجيش مسؤولية الإخفاق، وذلك للمرة الأولى.

وقال هغاري: "لن أجيب على هذا السؤال وتركيزنا الآن على الحرب وسنقوم بالتحقيقات الحاسمة ونقدمها للجمهور لاحقاً".

في حين استجاب نتنياهو للمطالبات وحذف التغردية المثيرة للجدل صباح اليوم، معرباً عن دعمه للجيش والشاباك.

وجاءت خلفية التغردية من سؤال وجه لنتنياهو خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الليلة الماضية حول مسؤوليته عن الإخفاق في غزة.

صفا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟