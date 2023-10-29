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السنوار: جاهزون فورًا لصفقة تبادل أسرانا مقابل أسرى الاحتلال

29 تشرين أول / أكتوبر 2023 12:53

السنوار: جاهزون فورًا لصفقة تبادل أسرانا مقابل أسرى الاحتلال
السنوار: جاهزون فورًا لصفقة تبادل أسرانا مقابل أسرى الاحتلال

غزة - وكالة الرأي:

أعلن قـائد حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، مساء السبت، جاهزية الحركة لتنفيذ فوري لصفقة تبادل عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال مقابل أسراه لدى المقاومة.

وقال السنوار، في أول تصريح له منذ بدء معركة طوفان الأقصى: جاهزون فوراً لعقد صفقة تبادل تشمل الإفراج عن جميع الأسرى في سجون الاحتلال العدو الصهيوني مقابل الإفراج عن جميع الأسرى لدى المقاومة.

كما دعا قائد حماس في غزة الهيئات والمؤسسات العاملة بمجال الأسرى لعد نفسها في حالة انعقاد دائم وإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال دون استثناء تحضيراً لمستجدات المرحلة القادمة.

ويأتي تصريح السنوار، بعد قليل من إعلان أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، أن اتصالات جرت في ملف الأسرى وكان هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن العدو ماطل.

وأكد أبو عبيدة في كلمة مصورة أن العدد الكبير من أسرى العدو لدينا ثمنه تبييض كل السجون من الأسرى كافة.

وأضاف: إذا أراد العدو إنهاء ملف الأسرى مرة واحدة فنحن مستعدون وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فمستعدون أيضا.

وسبق أن أعلن أبو عبيدة أن المقاومة في غزة تحتجز نحو 250 أسيرًا، منهم 200 لدى كتائب القسام، كما أعلن عن مقتل 50 منهم في غارات إسرائيلية.

في المقابل تعتقل قوات الاحتلال أكثر من 6600 أسير فلسطيني منهم 1600 اعتقلتهم منذ 7 أكتوبر خلال حملات اعتقال جماعية انتقامية في الضفة والقدس المحتلتين.

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