اليوم الـ23.. القسام يستهدف آليات العدو ويخوض اشتباكات شمال القطاع

غزة- وكالة الرأي:

تواصل كتائب القسام لليوم الـ23 على التوالي، قصف مواقع ومغتصبات العدو وصولاً إلى "تل أبيب" وحيفا، وقد تمكنت منذ اليوم الأول من قتل مئات الجنود وأسر نحو 200 صهيونياً، فيما دكّت صواريخ القسام حيفا وتل أبيب ومطار بن غوريون وعسقلان وغيرها برشقات صاروخية كبيرة، في إطار عمليات معركة طوفان الأقصى والتي انطلقت بأمر من قائد هيئة أركان القسام، دفاعاً عن الأقصى والمقدسات وتلبيةً لنداء الحرائر في القدس والأقصى.

وأكد "أبو عبيدة" الناطق العسكري باسم كتائب القسام، خلال خطابه في اليوم ال22 لمعركة طوفان الأقصى، أن ثمن تحرير الأسرى هو تبييض سجون الاحتلال من كافة الأسرى الفلسطينيين، مضيفاَ "نقول للعدو وللعالم وبشكل واضح ومختصر إن العدد الكبير من أسرى العدو لدينا، ثمنه تبييض كامل السجون الصهيونية من كافة الأسرى، فإذا أراد العدو أن ينهي هذا الملف مرة واحدة فنحن مستعدون لذلك وإذا أراد مسارا لتجزئة الملف فنحن جاهزون لذلك أيضا، وعليه أن يدفع الأثمان التي يعرفها".

وتصدت كتائب القسام اليوم الأحد للقوات الصهيونية المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا، وقالت في بلاغ عسكري أن مجاهدوها اشتبكوا مع القوة الصهيونية المتوغلة واستهدفوا آليات العدو بقذائف "الياسين 105" الترادفية وقذائف الهاون، ونفذوا عدة عمليات قنص، فيما اعترف العدو الصهيوني بإصابة عدد من جنوده في الاشتباكات، كما باغت مجاهدو القسام القوات المتوغلة بعد تسللهم خلف خطوطها والتحامهم بقوات العدو واشتباكهم معها.

واستهدفت كتائب القسام تجمعاً لآليات العدو المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا بطائرة الزواري الانتحارية.

وبدأت المعركة فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من حيث عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بارتفاع أعداد القتلى إلى 2000، وبإصابة أكثر من 4500 صهيوني بينهم المئات في حالة الخطر الشديد.

وفيما يلي متابعة ما يصدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام:

- 14:45 كتائب القسام تقصف تحشدات العدو في كيبوتس "نحال عوز" بعدد من قذائف الهاون

- 14:42 كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية

- 14:40 كتائب القسام تقصف الآليات الصهيونية المتوغلة شمال غرب غزة بقذائف الهاون

- 12:16 مجاهدو القسام يباغتون القوات المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا بعد تسللهم خلف خطوطها والتحامهم بقوات العدو واشتباكهم معها، ومجاهدو القسام يؤكدون اشتعال النيران في عدد من الآليات المستهدفة غرب موقع إيرز والإجهاز على عدد من الجنود بداخلها.

- 12:06 كتائب القسام تقصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

- 10:15 كتائب القسام تستهدف تجمعاً لآليات العدو المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا بطائرة الزواري الانتحارية

- 9:50 كتائب القسام تتصدى للقوات الصهيونية المتوغلة في منطقة الأمريكية شمال غرب بيت لاهيا