أسيرات إسرائيليات يطالبن نتنياهو بسرعة الإفراج عنهن

غزة - وكالة الرأي:

وجهت أسيرات إسرائيليات لدى كتائب القسام، اليوم الأحد، رسالة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طالبن فيها بسرعة الإفراج عنهن وعن جميع الأسرى.

وقالت الأسيرات في رسالة مصورة عرضتها كتائب القسام: "نتنياهو نحن موجودين في أسر حماس منذ ٢٣ يوم، بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وأنت كان من المفترض أن تطلق سراحنا، كان يجب عليك أن تطلق سراحنا، وعدت أن تطلق سراحنا".

وأضفن: "نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب "الفشلة" التي تسببت بها في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن أي جندي في المكان ولم يأتي إلينا أي شخص، ولم يدافع عنا أي شخص، ونحن مواطنين بريئين وسذّج، مواطنين ندفع ضرائب لدولة اسرائيل، نحن الآن موجودين في الأسر في ظل شروط "لا شروط".

وتابعت: "نتنياهو أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، أنت تريد من الحيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا أن يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عالي)".