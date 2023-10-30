وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شرطي "إسرائيلي" في عملية طعن في القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية النصيرات: الاحتلال يتعمد قصف آبار المياه وسيارات ترحيل النفايات وكالة الرأي الفلسطينية القسام يستهدف ثلاث آليات متوغلات شرق حي الزيتون وكالة الرأي الفلسطينية المقاومة تستهدف دبابات الاحتلال المتوغلة في شارع صلاح الدين وكالة الرأي الفلسطينية الصليب الأحمر: الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءًا وكالة الرأي الفلسطينية عكا: المعركة تديرها المقاومة وفق خطط معدة مسبقًا وكالة الرأي الفلسطينية معروف: لا يوجد أي تقدم بري داخل الأحياء السكنية في غزة وكالة الرأي الفلسطينية منظمة أنقذوا الأطفال: 3200 طفل قتلوا في غزة جراء الحرب وكالة الرأي الفلسطينية إيران تطالب بتحقيق دولي في مجازر الاحتلال "الإسرائيلي" بغزة وكالة الرأي الفلسطينية 24 يوماً على العدوان النازي .. المجازر تتصاعد وصمود غزة يشتد
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أسيرات إسرائيليات يطالبن نتنياهو بسرعة الإفراج عنهن

30 تشرين أول / أكتوبر 2023 03:42

الأسيرات الإسرائيليات خلال الرسالة المصورة
الأسيرات الإسرائيليات خلال الرسالة المصورة

غزة - وكالة الرأي

وجهت أسيرات إسرائيليات لدى كتائب القسام، اليوم الأحد، رسالة لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، طالبن فيها بسرعة الإفراج عنهن وعن جميع الأسرى.

وقالت الأسيرات في رسالة مصورة عرضتها كتائب القسام: "نتنياهو نحن موجودين في أسر حماس منذ ٢٣ يوم، بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وأنت كان من المفترض أن تطلق سراحنا، كان يجب عليك أن تطلق سراحنا، وعدت أن تطلق سراحنا". 

وأضفن: "نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب "الفشلة" التي تسببت بها في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن أي جندي في المكان ولم يأتي إلينا أي شخص، ولم يدافع عنا أي شخص، ونحن مواطنين بريئين وسذّج، مواطنين ندفع ضرائب لدولة اسرائيل، نحن الآن موجودين في الأسر في ظل شروط "لا شروط".

وتابعت: "نتنياهو أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، أنت تريد من الحيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا أن يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عالي)".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟