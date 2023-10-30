في ظل العدوان على غزة.. مفتي عُمان يشكر داعمي فلسطين

جدّد مفتي سلطنة عُمان الشيخ أحمد الخليلي التحية لمن وصفهم بشرفاء العالم الداعمين للقضية الفلسطينية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وقال الشيخ الخليلي عبر حسابه على منصة إكس "نجدد تحياتنا لشرفاء العالم الذين تضامنوا مع القضيـة الفلسطينية داعمين للحق والسلام، وقد أخذوا -بحمد الله- يتكاثرون"، وفق تدوينته.

وكان الشيخ الخليلي علق في وقت سابق على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة فجر 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مؤكدا في بيان "على حق الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة"، مضيفا "نسأل الله النصر العزيز والفتح المبين".

كما ثمّن مفتي سلطنة عُمان في أكثر من مناسبة، "الموقف البطولي للمرابطين الذين يواجهون الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للمسجد الأقصى" لاسيما في شهر رمضان، منتقدا "تخاذل الأمة الإسلامية لا سيما العرب، عن نصرة إخوانهم في القدس المحتلة".