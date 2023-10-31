أبو حمزة: العدوّ يرسم صورة وهمية لمحاولاته التوغّل برًّا

غزة - وكالة الرأي:

قال الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة: إن المقاومة بكل فصائلها تواصل تسجيل الإنجازات، وتواصل فصائل المقاومة استبسالها ميدانيًا عبر التصدي للمناورات البرية البائسة التي ينفذها جيش العدو في ساحات الجحيم”.

وأضاف أبو حمزة، في كلمة مصورة الاثنين، أن “العدوّ يرسم صورة وهمية لمحاولاته التوغّل برًّا وكبدناهم خسائر في العديد من المناطق، ونتصدى للمناورات البرية البائسة التي ينفذها جيش العدو في محاولة لإعادة الثقة في فرقة غزة”.

وأكد استدراج جنود العدو إلى كمائن الرعب والموت في غزة.

وأشار إلى أن نتائج معركة طوفان الأقصى بدأت تظهر جلية على المشهد الداخلي للعدو، مشددا على أن نتائج المعركة ستشهد تحوّلًا لصالح المقاومة على كافة الأصعدة”.

ولأهالي أسرى الاحتلال في قطاع غزة، قال: “قيادتكم تغامر بأبنائكم كسبًا للوقت وعلى العدو أن يتوقف عن سياسة المراوغة”.

وأضاف “كل دقيقة تمضي تشكل خطرًا على حياة الأسرى لدى المقاومة وسط القصف الهمجي على غزة، مشيرًا إلى أن بعضهم فارق الحياة.

وقال: لن نسمح للعدو باستغلال المفاوضات ليحقق الإنجازات”.