25 يوماً من المحرقة الصهيونية في غزة

دخلت محرقة قوات الاحتلال الصهيوني، في قطاع غزة، يومها الـ 25، بشن الطائرات المعادية عشرات الغارات وقصفت المزيد من المنازل على رؤوس ساكنيها، واستهداف المستشفيات ، مع قصف مدفعي لا يتوقف؛ ليرتقي المزيد من الشهداء والجرحى.

وشنت قوات الاحتلال الصهيوني بعد منتصف الليل المزيد من الغارات مع استمرر القصف المدفعي العنيف على الأطراف الشرقية للقطاع.

واقترفت قوات الاحتلال مجزرة صباح اليوم في مخيم الشاطئ غرب غزة، بعدما قصفت عدة منازل؛ ما أدى إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وشنت عدة غارات على حي الزيتون وحي تل الهوى صباح اليوم.

ووصل 5 شهداء وعدد من الإصابات إلى المستشفى الإندونيسي جراء القصف المدفعي الإسرائيلي الذي استهدف نازحين قرب دوار التوام شمال قطاع غزة.

ودمرت قوات الاحتلال مسجدا في بيت لاهيا، وخلفت دمارا كبيرا بالمنطقة.

وذكرت مصادر طبية أن عددا من الأطفال استشهدوا وأصيب آخرون بقصف الاحتلال منزلا في رفح.

وقالت قناة الأقصى: إن 6 شهداء وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، بعدما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في بلدة الزوايدة.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات محيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

كما تواصلت غارات الاحتلال على حي تل الهوى بغزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال شققا سكنية بأبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية في شارع النديم بحي الزيتون في غزة.

وذكرتت مصادر محلية بارتقاء 11 شهيدا وإصابة 25 إلى جانب عدد من المفقودين باستهداف طائرات الاحتلال منزل لعائلة حبيب في شارع النديم بحي الزيتون بغزة.

ونفذت قوات الاحتلال قصفا مدفعيا محيط مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس.

حصيلة إجمالية

ومساء الاثنين، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة بـ 18 ألف طن من المتفجرات، توازي حجم القنبلة النووية التي ألقيت على هيروشيما مرة ونصف المرة.

وأكد معروف -في مؤتمر صحفي- أن الاحتلال 908 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية راح ضحيتها آلاف الشهداء، فيما ارتقى 35 صحفياً و124 من الكوادر الطبية و18 من طواقم الإنقاذ من الدفاع المدني منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر الجاري.

وأشار إلى أن عدد الشهداء جراء العدوان المستمر على قطاع غزة ارتفع إلى 8306 شهداء منهم 3457 طفلاً و2136 سيدة وفتاة، فيما بلغ عدد الإصابات التي وصلت مستشفيات القطاع 21048 إصابة.