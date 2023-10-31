اليوم الـ25.. القسام يواصل الاشتباك واستهداف العدو

غزة- الرأي:

تواصل كتائب القسام لليوم الـ25 على التوالي، قصف مواقع ومغتصبات العدو وصولاً إلى "تل أبيب" وحيفا، وقد تمكنت منذ اليوم الأول من قتل مئات الجنود وأسر نحو 200 صهيونياً، فيما دكّت صواريخ القسام حيفا وتل أبيب ومطار بن غوريون وعسقلان وغيرها برشقات صاروخية كبيرة، في إطار عمليات معركة طوفان الأقصى والتي انطلقت بأمر من قائد هيئة أركان القسام، دفاعاً عن الأقصى والمقدسات وتلبيةً لنداء الحرائر في القدس والأقصى.

واستهدفت كتائب القسام اليوم الثلاثاء آليات العدو المتوغلة في عدة محاور شرقي وشمال قطاع غزة بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة، كما واصل مجاهدو القسام الاشتباك مع قوات الاحتلال المتوغلة وأجهزوا على أحد الجنود من نقطة صفر، كما دكت الكتائب قوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم وكيبوتس "نيريم" و"العين الثاثلة" وموقع "مارس" بقذائف الهاون.

وبدأت المعركة فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من حيث عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بارتفاع أعداد القتلى إلى 2000، وبإصابة أكثر من 4500 صهيوني بينهم المئات في حالة الخطر الشديد.



وفيما يلي متابعة ما يصدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام:

- 18:28 كتائب القسام تقصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

- 18:04 مجاهدونا يوقعون الآليات المتوغلة في منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى في كمين محكم ويدمرون 3 آليات بقذائف "الياسين 105" وآلية رابعة قدمت لنجدة الآليات التي بقيت تشتعل، وقد انسحب المجاهدون بسلام قبل أن يتم دك منطقة الكمين بقذائف الهاون

- 17:42 فجر اليوم.. مجاهدو القسام يشتبكون مع القوات المتوغلة شمال غرب غزة ويدمرون 3 آليات بقذائف "الياسين 105"

- 17:34 مجاهدو القسام يلتحمون بالآليات المتوغلة شرق حي الزيتون ويفجرون إحداها بعد وضع عبوة شواظ على برجها

- 16:03 كتائب القسام تقصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين

- 15:24 كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية

- 14:42 للمرة الثالثة.. كتائب القسام تقصف "غوش دان" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

- 14:38 كتائب القسام تقصف "غوش دان" برشقة صاروخية جديدة رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

- 14:35 كتائب القسام تقصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

- 14:23 كتائب القسام تدك آليات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون

- 14:07 كتائب القسام تقصف مغتصبة "نير اسحاق" برشقة صاروخية

- 13:52 كتائب القسام تقصف قاعدة "نيفاتيم" الجوية برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين

- 12:16 كتائب القسام تستهدف دبابة صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها

- 12:04 مجاهدو القسام يُجهِزون على قوة صهيونية بعد دخولها مبنى كمن المجاهدون داخله في بيت حانون، ويستهدفون جرافة وآلية كانتا تؤمنان القوة الراجلة

- 11:35 كتائب القسام تنشر مشاهد من التحام مجاهديها بالقوات المتوغلة غرب "إيرز" يوم الأحد 29 أكتوبر واشتباكهم معها

- 11:32 كتائب القسام تقصف موقع "مارس" العسكري بقذائف الهاون

- 11:30 كتائب القسام تقصف كيبوتس "نيريم" و"العين الثالثة" بقذائف الهاون

- 10:07 مجاهدو القسام يخوضون الآن اشتباكاً مع قوات العدو المتوغلة شمال غرب غزة ويؤكدون استهداف آليتين بقذيفتي "الياسين 105" واشتعال النيران فيهما والإجهاز على أحد الجنود من نقطة صفر

- 9:16 فجر اليوم.. مجاهدو القسام يدمرون آلية صهيونية شرق "إيرز" بعبوة ناسفة وقذيفتي "الياسين 105"

- 8:11 مجاهدو القسام يفتحون النار من أحد الكمائن باتجاه الآليات المتوغلة غرب التوام شمال القطاع ويستهدفون 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105"

- 7:35 كتائب القسام تستهدف قوة راجلة صهيونية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون

- 12:22 كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105"

- 12:19 مجاهدو القسام يلتحمون بقوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة ويستهدفون 4 آليات بقذائف "الياسين 105" والعبوات الناسفة