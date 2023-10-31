طوربيد من إنتاج القسام يدخل الخدمة بطوفان الأقصى

غزة- الرأي:

كشفت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن إنتاجها طوربيدًا أطلقت عليه اسم العاصف وأدخلته الخدمة في معركة طوفان الأقصى.

وقال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام: "تمكن سلاح البحرية بتوجيه عدة من الهجمات لعدة أهداف بحرية، من خلال طوربيد العاصف الذي نكشف على دخوله الخدمة في هذه المعركة".

وعرضت الكتائب مشاهد لأول مرة لطوربيد “العاصف” الموجّه محلي الصنع الذي أدخلته كتائب القسام للخدمة لأول مرة خلال معركة #طوفان_الأقصى.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الخامس والعشرين، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.