اليوم الـ26..مقتل 14 جندياً والقسام يواصل التصدي

غزة- الرأي:

تواصل كتائب القسام لليوم الـ26 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاولر وقصف مواقع ومغتصبات العدو وصولاً إلى "تل أبيب" وحيفا وإيلات، وقد تمكنت منذ اليوم الأول من قتل مئات الجنود وأسر نحو 200 صهيونياً، فيما دكّت صواريخ القسام مطار بن غوريون وعسقلان وأسدود والتحشدات وغيرها برشقات صاروخية كبيرة، في إطار عمليات معركة طوفان الأقصى والتي انطلقت بأمر من قائد هيئة أركان القسام، دفاعاً عن الأقصى والمقدسات وتلبيةً لنداء الحرائر في القدس والأقصى.

وقد اعترف العدو رسمياً بمقتل 14 من جنوده في التصدي البطولي لمجاهدي القسام للقوات المتوغلة في محور شمال غزة مساء أمس، فيما أعلن القسام مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جباليا بالأمس من ضمنهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية.

واستهدفت كتائب القسام اليوم الأربعاء أسدود المحتلة برشقة صاروخية، فيما واصلت التصدي للآليات المتوغلة في عدة محاور موقعةً قتلى وإصابات وتدمير عدد من الآليات.

وبدأت المعركة فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من حيث عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بارتفاع أعداد القتلى إلى 2000، وبإصابة أكثر من 4500 صهيوني بينهم المئات في حالة الخطر الشديد.

وفيما يلي متابعة ما يصدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام:

- 17:21 كتائب القسام تدمّر دبابتين في منطقة مدرسة الزراعة ببيت حانون بـ3 قذائف "الياسين 105"

- 16:32 كتائب القسام تقصف تحشدات لقوات العدو في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية

- 16:24 تدور في هذه الأثناء اشتباكات بين مجاهدي القسام وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا

- 16:12 كتائب القسام وسرايا القدس تقصفان تحشدات لقوات العدو غرب "إيرز" بقذائف الهاون

- 16:11 كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب غزة وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون

- 16:03 كتائب القسام تقصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

- 15:52 كتائب القسام تطلق طائرة "زواري" ورشقة صاروخية تجاه تجمع الجنود والآليات قرب بوابة النسر شرق المحافظة الوسطى

- 15:47 كتائب القسام تقصف مركز قيادة للعدو شمال غرب غزة بقذائف الهاون

- 15:29 قوة من كتائب القسام تنفذ عملاً هجومياً هندسياً داخل موقع "أبو مطيبق" العسكري شرق المحافظة الوسطى وتتمكن من إسقاط برج المراقبة والاتصالات الرئيسي

- 15:20 كتائب القسام تطلق رشقة صاروخية تجاه بوابة النسر شرق المحافظة الوسطى

- 15:15 مجاهدو القسام يباغتون قوة راجلة صهيونية غرب "إيرز" من خلف الخطوط ويجهزون على 3 جنود من مسافة صفر

- 15:13 كتائب القسام تطلق طائرة "زواري" انتحارية تجاه موقع "مارس" العسكري

- 15:00 كتائب القسام تطلق طائرة "زواري" انتحارية تجاه تجمع للآليات المتوغلة غرب مدينة النور في محور جنوب غزة

- 14:50 كتائب القسام تقصف القوات المتوغلة في محور جنوب غزة بقذائف هاون من العيار الثقيل

- 14:50 كتائب القسام تقصف القوات المتوغلة في منطقة جحر الديك بقذائف الهاون

- 14:27 كتائب القسام تقصف كيبوتس "نيريم" برشقة صاروخية

- 14:10 كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" العسكرية برشقة صاروخية

- 13:07 مجاهدو القسام يلتحمون في هذه الأثناء مع قوة صهيونية متوغلة في بيت حانون بعد مباغتتها من خلف الخطوط ويشتبكون معها بمختلف أنواع الأسلحة

- 12:47 مجاهدو القسام يستهدفون دبابةً صهيونيةً حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة "الياسين 105" ويشتبكون مع أفراد القوة، قبل أن يتمكنوا من الانسحاب تحت غطاءٍ من قذائف الهاون

العدو يعترف رسمياً بمقتل 12 من جنوده في التصدي البطولي لمجاهدي القسام للقوات المتوغلة في محور شمال غزة

العدو يعترف رسمياً بمقتل 9 من جنوده في التصدي البطولي لمجاهدي القسام للقوات المتوغلة في محور شمال غزة

11:43 كتائب القسام تقصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين

10:55 تعلن كتائب القسام عن مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جباليا بالأمس من ضمنهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية

10:44 مُسيرة قسامية تُسقط قذيفة مضادة للأفراد على قوة صهيونية راجلة في بيت حانون

08:37 كتائب القسام تدمر آلية صهيونية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيها