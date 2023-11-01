زعيم كوريا الشمالية يأمر بدعم الفلسطينيين

وكالات- وكالة الرأي:

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الأربعاء، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أمر بدعم الفلسطينيين، في خضم العدوان الإسرائيلي على غزة.

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا التقدير جاء وفقا لوكالة الاستخبارات في الدولة الجارة، كوريا الجنوبية.

وتقول مخابرات كوريا الجنوبية إن كيم جونغ أون ربما يفكر أيضا في بيع أسلحة إلى مجموعات مسلحة في الشرق الأوسط.

وجاء نشر هذه المعلومات على لسان مشرعين في كوريا الجنوبية بعد أن تلقوا إحاطة بهذا الشأن من ممثلي وكالة الاستخبارات.

وكانت كوريا الشمالية باعت حماس قاذفات صواريخ مضادة للدبابات في الماضي، وثمة احتمالات بأنها قد تحاول تصدير أسلحة أكثر وسط الحرب في غزة التي دخلت يومها السادس والعشرين، طبقا لهؤلاء المسؤولين.

وكان جيش كوريا الجنوبية قال إنه اعتمادا على الصور والفيديوهات المنشورة لهجوم حركة حماس المباغت وغير المسبوق على إسرائيل في 7 أكتوبر، فإن الحركة استخدمت أسلحة كورية شمالية متعددة.

لكن كوريا الشمالية نفت تلك المزاعم وقالت إنها "أخبار كاذبة".

الموقف الرسمي الكوري الشمالي

- قالت كوريا الشمالية بعد أيام من اندلاع الحرب إن إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية اندلاع القتال وسقوط الضحايا.

- اعتبرت أن الولايات المتحدة شريكة في "الإبادة الجماعية الإسرائيلية لسكان قطاع غزة".

-وصفت ما جرى في المستشفى المعمداني بغزة بأنه "جريمة حرب بشعة وجريمة غير أخلاقية لا يمكن تصورها".

-نفت استخدام أسلحة لها في هجوم حماس، وقالت إن التقارير بهذا الشأن "محاولة من واشنطن لتحويل اللوم في الصراع عنها إلى دولة ثالثة".

-قالت إن المخرج لحل الصراع هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة.