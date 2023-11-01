"القسام" تبث مشاهد لتفجيرها آليات الاحتلال في حي الزيتون

بثت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، مشاهد لـ"التحام مجاهديها بآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرق حي الزيتون في قطاع غزة وتدمير عدد منها".

وأعلنت كتائب "القسام"في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن "مقاتليها تمكنوا من تدمير دبابتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي غزة".

وأضافت، أن "استهداف الدبابتين تم في منطقة مدرسة الزراعة في بيت حانون بـ3 قذائف من نوع (الياسين 105)".

وفجر الـ7 من الشهر الماضي، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة".

ولليوم الـ26 على التوالي يواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة، حيث ارتفع عدد الشهداء في القطاع منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الماضي، إلى 8796 شهيداً، منهم 3648 طفلاً، و2290 سيدة، و 22219 جريحاً، و2030 مفقوداً بينهم 1120 طفلاً.