حماس: نشيد بمواقف دولة الكويت الشقيقة أميراً وحكومةً وشعباً

غزة- الرأي:

أشادت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بمواقف دولة الكويت أميراً وحكومةً وشعباً.

وتبنى"مجلس الأمة الكويتي" ملاحقة قادة الكيان الصهيوني الفاشيين في المحافل الدولية، وغيرها من القرارات التي أكدت أصالة الشعب الكويتي في دعمه لصمود وحقوق الشعب الفلسطيني".

وثمنت "حماس"، عالياً تصريح وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح والذي أكّد على "موقف الكويت التاريخي الرافض للتطبيع مع هذا الكيان الفاشي المارق، ورفضه العدوان الصهيوني على قطاع غزة".

وكان قد وافق مجلس الأمة الكويتي (سلطة تشريعية منتخبة) على 13 توصية لدعم كفاح الشعب الفلسطيني وصموده ضد الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه السادس والعشرين، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.