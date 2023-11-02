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"القسام" يتصدى للعدو ويدمّر آلياته في اليوم الـ27 من طوفان الأقصى

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2023 10:15

اليوم الـ27.. القسام يواصل التصدي ويدمّر آليات للعدو
اليوم الـ27.. القسام يواصل التصدي ويدمّر آليات للعدو

غزة - وكالة الرأي:

تواصل كتائب القسام لليوم الـ27 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور وقصف مواقع ومغتصبات العدو وصولاً إلى "تل أبيب" وحيفا وإيلات، وقد تمكنت منذ اليوم الأول من قتل مئات الجنود وأسر نحو 200 صهيونياً، فيما دكّت صواريخ القسام مطار بن غوريون وعسقلان وأسدود والتحشدات وغيرها برشقات صاروخية كبيرة، في إطار عمليات معركة طوفان الأقصى والتي انطلقت بأمر من قائد هيئة أركان القسام، دفاعاً عن الأقصى والمقدسات وتلبيةً لنداء الحرائر في القدس والأقصى.

وقد اعترف العدو رسمياً بمقتل 16 من جنوده في التصدي البطولي لمجاهدي القسام للقوات المتوغلة في محور شمال غزة منذ اليوم الأول للاجتياح البري.

واستهدفت كتائب القسام اليوم الخميس دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105"

وبدأت المعركة فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من  حيث عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بارتفاع أعداد القتلى إلى 2000، وبإصابة أكثر من 4500 صهيوني بينهم المئات في حالة الخطر الشديد.

وفيما يلي متابعة ما يصدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام:

- 9:52 مجاهدو القسام يستهدفون مجموعةً من جنود العدو في جحر الديك بقذيفة RPG مضادة للأفراد

- 6:30 مجاهدو القسام يستهدفون دبابةً صهيونيةً حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة "الياسين 105"

- 06:30 كتائب القسام تستهدف آليتين صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105"

- 04:40 كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105"

- 03:00 كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".

 

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