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البحرين تعلن مغادرة السفير "الإسرائيلي" ووقف العلاقات الاقتصادية

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2023 03:38

مجلس النواب البحريني
مجلس النواب البحريني

وكالات- وكالة الرأي:

أعلن مجلس النواب البحريني، اليوم الخميس، أن السفير "الاسرائيلي" لديها غادر المملكة، مقابل عودة سفيرها من "إسرائيل"، ووقف العلاقات الاقتصادية معها.

وقال المجلس في بيان "يؤكد مجلس النواب أن السفير الاسرائيلي في مملكة البحرين قد غادر، وقررت مملكة البحرين عودة السفير البحريني من إسرائيل الى البلاد، كما تم وقف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل".

وأشار إلى أن هذه الخطوات تأتي "تأكيدا للموقف البحريني التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه جلالة الملك المعظم في جميع المؤتمرات والمناسبات".

وأكد مجلس النواب البحريني أن "استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكافة المناطق الفلسطينية".

وبحسب البيان، أعرب رئيس مجلس النواب البحريني عن فخره واعتزازه بما يوليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة من "حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية، وموقف ثابت لا حياد عنه، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا للقرارات الدولية".

يشار إلى أن القرار البحريني جاء بعد نحو 24 ساعة من زيارة قام بها العاهل الأردني عبد الله الثاني إلى البحرين، تبعها قرار باستدعاء السفير الأردني لدى "تل أبيب"، ومنع عودة السفير الإسرائيلي إلى عمّان.

يذكر أن البحرين طبعت علاقاتها مع إسرائيل ضمن اتفاقات إبراهيم لعام 2020 التي توسطت فيها الولايات المتحدة، وشملت أيضا الإمارات والمغرب والسودان.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه السابع والعشرين، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.

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