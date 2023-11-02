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السعودية تخصص خطبة الجمعة في كافة مساجدها للحث على التبرع لغزة

02 تشرين ثاني / نوفمبر 2023 03:50

السعودية وفلسطين
السعودية وفلسطين

وكالات- وكالة الرأي:

‏أعلنت "وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد"، في السعودية، أن موضوع خطبة الجمعة ليوم غد، في كافة الجوامع والمساجد في المملكة "ستخصص للحث على المشاركة في الحملة السعودية لإغاثة فلسطين".

وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، وجها اليوم الخميس، بإطلاق حملة تبرعات شعبية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق منذ أكثر من ثلاث أسابيع.

وسجلت الحملة حتى ساعات الظهيرة نحو 20 ألف متبرّع، بحصيلة تبرعات أولية تجاوزت 55 مليون ريال سعودي، (نحو 14 مليون دولار أمريكي)، مع تزايد عدد المتبرعين بوتيرة سريعة.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه السابع والعشرين، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.

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