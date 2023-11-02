اليوم الـ27.. القسام يواصل التصدي ويدمّر آليات للعدو

غزة- الرأي:

تواصل كتائب القسام لليوم الـ27 على التوالي، التصدي للقوات الصهيونية المتوغلة في عدة محاور وقصف مواقع ومغتصبات العدو وصولاً إلى "تل أبيب" وحيفا وإيلات، وقد تمكنت منذ اليوم الأول من قتل مئات الجنود وأسر نحو 200 صهيونياً، فيما دكّت صواريخ القسام مطار بن غوريون وعسقلان وأسدود والتحشدات وغيرها برشقات صاروخية كبيرة، في إطار عمليات معركة طوفان الأقصى والتي انطلقت بأمر من قائد هيئة أركان القسام، دفاعاً عن الأقصى والمقدسات وتلبيةً لنداء الحرائر في القدس والأقصى.

وقد اعترف العدو رسمياً بمقتل 16 من جنوده في التصدي البطولي لمجاهدي القسام للقوات المتوغلة في محور شمال غزة منذ اليوم الأول للاجتياح البري.

واستهدفت كتائب القسام اليوم الخميس دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".

وبدأت المعركة فجر السبت السابع من أكتوبر لعام 2023م بسلسلة من حيث عمليات اقتحام المجاهدين للمغتصبات والمواقع العسكرية في غلاف غزة براً وبحراً وجواً، وقتل وأسر مئات الجنود والمغتصبين الصهاينة.

ومنذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، تمكن مجاهدو القسام من اقتحام عدد من مغتصبات ومواقع العدو وقتل وأسر عدد من جنوده، واعترف العدو (في حصيلة غير نهائية) بارتفاع أعداد القتلى إلى 2000، وبإصابة أكثر من 4500 صهيوني بينهم المئات في حالة الخطر الشديد.

وفيما يلي متابعة ما يصدر عن الإعلام العسكري لكتائب القسام:

- 17:40 كتائب القسام-لبنان تقصف مغتصبة "كريات شمونة" ومحيطها شمال فلسطين المحتلة ب12 صاروخاً رداً على مجازر الاحتلال بحق أهلنا في غزة

- 17:02 كتائب القسام تقصف "تل أبيب" رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

- 16:47 كتائب القسام تستهدف قوة صهيونية راجلة متحصنة داخل مبنى شمال بيت حانون بقذيفة "TBG"

- 16:22 مجاهدو القسام يدمرون دبابة صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين105" ويجهزون على 3 جنود بالقرب منها من مسافة صفر

- 16:09 تدور في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة بين مجاهدي القسام وقوات العدو المتوغلة في محور شمال غرب غزة

- 16:01 كتائب القسام تجدد قصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين

- 15:34 كتائب القسام تقصف تجمعاً للجنود الصهاينة شرق حي الزيتون بقذائف الهاون

- 15:33 كتائب القسام تستهدف آلية وجرافة صهيونيتين في محور جنوب غزة بقذيفتي "الياسين 105"

- 15:03 كتائب القسام تدك الآليات المتوغلة شمال غرب غزة بقذائف الهاون

- 15:07 كتائب القسام تقصف بئر السبع المحتلة برشقةٍ صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين

- 12:14 كتائب القسام تدمر دبابةً صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105"

- 12:11 كتائب القسام تدمر ناقلة جند صهيونية قرب مسجد الخالدي شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105"

- 11:42 كتائب القسام تدمر آليتين صهيونيتين شرق حي الزيتون بقذيفة "الياسين105" وعبوة العمل الفدائي

- 11:36 كتائب القسام تقصف كيبوتس "نيريم" بقذائف الهاون.

- 9:52 مجاهدو القسام يستهدفون مجموعةً من جنود العدو في جحر الديك بقذيفة RPG مضادة للأفراد

- 6:30 مجاهدو القسام يستهدفون دبابةً صهيونيةً حولها عدد من الجنود في منطقة جحر الديك بقذيفة "الياسين 105"

- 06:30 كتائب القسام تستهدف آليتين صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105"

- 04:40 كتائب القسام تستهدف جرافة صهيونية في محور شمال غرب غزة بقذيفة "الياسين 105"

- 03:00 كتائب القسام تستهدف دبابة وجرافة صهيونيتين في محور شمال غرب غزة بقذيفتي "الياسين 105".