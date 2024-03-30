الإعلام الحكومي: ذكرى يوم الأرض تتزامن مع حرب الإبادة الجماعية (بيان)

⭕ بيان صحفي:

تأتي ذكرى يوم الأرض في ظل تواصل عدوان الاحتلال، الذي خلف حتى اللحظة أكثر من ١١٦ ألف ضحية من أبناء شعبنا شهداء ومفقودين وجرحى، فضلا عن نزوح نحو مليوني مواطن، وتدمير شامل لمقومات الحياة في قطاع غزة على صعيد البنى التحتية ولم يسلم منه أيضا المستشفيات أو المؤسسات التعليمية وحتى دور العبادة من المساجد والكنائس.

هذا الواقع الإنساني المأساوي يعاني خلاله أبناء شعبنا الحرمان من الرعاية الصحية وانعدام المقومات الأساسية للحياة من مياه وكهرباء ويضاف إليه الجوع الذي يضرب أطنابه سيما في شمال غزة، ما يهدد قرابة ٧٠٠ ألف إنسان بالموت جوعا، بعد أن ظهرت عليهم علامات نقص التغذية وبدأت الوفيات تتحقق في الشرائح الضعيفة من المرضى والأطفال.

يأتي يوم الأرض وشعبنا رغم ما يعانيه يتشبث بأرضه ويتمسك بحقه في الوجود عليها والعيش بحرية وكرامة، بعيدا عن الاحتلال وإجرامه وهو بذلك يقيم الحجة على أبناء أمتنا العربية والإسلامية خاصة وأحرار العالم عامة، وكل من يتابع ويرى تفاصيل هذه المحرقة التي يمارسها المحتل ضد شعبنا، داعيا إياهم لمد يد العون ورفع الظلم والعدوان الذي يتعرض له وإنهاء معاناته المزمنة المتمثلة بالاحتلال.

سلامة معروف

رئيس المكتب الإعلامي الحكومي

شمال غزة-فلسطين

٣٠ مارس ٢٠٢٤م