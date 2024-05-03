الإعلام الحكومي: نهيب بعدم استخدام الزي الصحفي في أية أمور إغاثية أو تقديم مساعدات حفاظاً على خصوصية العمل الصحفي وقيمته

⭕ تنويه إعلامي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

نهيب بعدم استخدام الزي الصحفي في أية أمور إغاثية أو تقديم مساعدات حفاظاً على خصوصية العمل الصحفي وقيمته

لوحظ تكرار قيام بعض الأشخاص بارتداء الزي الصحفي من خوذة ودرع حماية أو تمييز مهني، خلال توزيعهم مساعدات على المواطنين، فضلا عن توجيههم رسائل مصورة لطلب الدعم والتمويل لمشاريع إغاثية وهم يرتدون الزي الصحفي.

نؤكد أن هذا الأمر يتنافى مع أخلاقيات المهنة، ويعد انتقاصا من قيمة ورمزية رسالة الإعلامي ودور الصحافة، ونعد قيام بعض النشطاء أو الصحفيين بهذا الأمر خلطا في غير محله واستغلالا مذموما لمكانة ورمزية العمل الإعلامي وتضحيات الصحفيين، حتى لو كان الهدف نبيلا بغرض جمع التبرعات ومساعدة أبناء شعبنا.

وعليه نهيب بالجميع بعدم استخدام الزي الصحفي في أية أمور إغاثية أو تقديم مساعدات، حفاظا على خصوصية العمل الصحفي وقيمته ومنعا لاستغلال الاحتلال لهذا الأمر في التنصل من جرائمه ضد الصحفيين.

نحذر المواطنين الذين يقومون بهذا الأمر ، كونه يعد مخالفة قانونية واضحة يمكن أن تعرض مرتكبها للمساءلة، وندعو الصحفيين أو النشطاء الذين لهم جهود إغاثية ومبادرات لتقديم المساعدات بمراعاة هذا الأمر، وعدم الخلط بين عملهم المهني في نقل وتغطية العدوان وعملهم الخيري بالمبادرات والإغاثة.

المكتب الإعلامي الحكومي

غزة-فلسطين

الجمعة ٣ مايو ٢٠٢٤م