الإعلام الحكومي: الوضع بمستشفى كمال عدوان كارثي والساعات المقبلة حاسمة على حياة الأطفال في قسم العناية المركزة

المكتب الإعلامي الحكومي: الوضع كارثي في مستشفى كمال عدوان، والساعات المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لحياة كثير من الأطفال داخل قسم العناية المركزة، بسبب نفاد الوقود ومنع الاحتلال وصوله إلى مستشفيات الشمال، وبسبب التكدس والاكتظاظ..

????نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل وبدون تلكؤ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

????ندين جريمة الاحتلال بمحاولات إخراج مستشفيات الشمال عن الخدمة مما يهدد حياة 400,000 إنسان.

????نحمل الاحتلال والإدارة الأمريكية وشركائهم في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة – فلسطين

الجمعة 11 أكتوبر 2024