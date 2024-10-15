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بيان صحفي رقم (648) .. الإعلام الحكومي: نطالب بفتح ممرٍ آمنٍ بشكل فوري وحقيقي لإنقاذ المنظومة الصحية شمال غزة التي تمر بوضع كارثي وغير مسبوق

15 تشرين أول / أكتوبر 2024 10:17

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (648) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

*نطالب بفتح ممرٍ آمنٍ بشكل فوري وحقيقي لإنقاذ المنظومة الصحية شمال غزة التي تمر بوضع كارثي وغير مسبوق بسبب عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"*

يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف المنظومة الصحية بمحافظة شمال قطاع غزة، حيث هدد قبل أيام بإسقاط المستشفيات الأربعة التي تعمل في المحافظة، وأطلق النار على غرفة الإدارة بمستشفى كمال عدوان، وطالب جميع الطواقم الطبية بمغادرة المستشفيات الأربعة وهي مستشفى كمال عدوان، المستشفى الإندونيسي، مستشفى العودة، مستشفى اليمن السعيد.

الوضع في مستشفى كمال عدوان -على سبيل المثال- وخاصة في قسم الحضانة يمر بمرحلة خطيرة لم يسبق لها مثيل، وهذه الحضانة هي الحضانة الوحيدة في محافظة شمال قطاع غزة.

الحضانة ممتلئة بالحالات، كما ويوجد حالات خطيرة في قسم العمليات، وحتى عمليات الولادة القيصرية تتم في ظروف خطيرة وغير صحية وغير مسبوقة، فالأطفال حديثي الولادة يحتاجون إلى وحدة عناية مركزة بشكل فوري وسريع.

يتم نقل حالات تحتاج إلى عناية طبية فائقة، إلى قسم حديثي الولادة بدلاً من نقلها إلى وحدة العناية المركزة، وذلك بسبب عدم وجود مكان في قسم العناية، الذي هو ممتلئ بحالات البالغين بشكل كامل.

جميع الحالات تم تصنيفها بأنها في حالة حرجة وتحتاج إلى تدخل طبي عاجل وعلى مستوً عالٍ، لكن ذلك غير متوفر بسبب الواقع الصحي الصعب الذي يعيشه المستشفى وسط تحدياتٍ كبيرةٍ بسبب استهداف الاحتلال للمنظومة الصحية بالكامل.

*نطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية إلى فتح ممر آمن بشكل حقيقي لإنقاذ المنظومة الصحية في محافظة شمال غزة، لضمان استمرار تقديم الخدمة الصحية هناك، وإمداد المستشفيات الأربعة بكل ما يلزم، حيث تحتاج مستشفيات شمال قطاع غزة إلى:*

???? مستشفيات شمال غزة بحاجة إلى طواقم طبية ووفود صحية مساندة للطواقم الطبية المنهكة في شمال غزة.

???? مستشفيات شمال غزة بحاجة إلى وقود لضمان استمرار تقديم الخدمة.

???? مستشفيات شمال غزة بحاجة إلى المواد الاستهلاكية والمستلزمات الطبية المختلفة.

???? مستشفيات شمال غزة بحاجة إلى أدوية وعلاجات وتطعيمات مختلفة.

???? مستشفيات شمال غزة بحاجة إلى حليب الأطفال ومكملات غذائية وأطعمة خاصة بالأطفال مثل "السيريلاك" وغيرها من الأغذية المساندة للأطفال.

???? مستشفيات شمال غزة بحاجة إلى طعام للعاملين في المنظومة الصحية.

???? مستشفيات شمال غزة بحاجة إلى مساندة ووقفة حقيقية ولا تحتاج إلى كلام لا رصيد له على أرض الواقع.

*نطلق نداء استغاثة عاجل بضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه بمحافظة شمال غزة والتي تتعرض للقتل والإبادة الجماعية، فهي تعيش ومستشفياتها وضعاً كارثياً بكل ما تحمل الكلمة من معنى.*

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

الثلاثاء 15 أكتوبر 2024م

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