بيان صحفي رقم (661).. المكتب الإعلامي الحكومي ينشر قائمة بأسماء 182 شهيداً من الصحفيين

00:26بيان رقم (658).. المكتب الإعلامي الحكومي: المنظمات الدَّولية العاملة في قطاع غزة مُقصرة في أداء مهامها وتتعامل مع الظروف الخطيرة ببرود وبعدم اهتمام مما يُشجّع الاحتلال بالتمادي في مجازره الوحشية ضد المدنيين