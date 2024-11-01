بيان صحفي رقم (667).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف بالطائرات الحربية عشرات المنازل والوحدات السكنية بالمخيم الجديد في النصيرات ويرتكب مجازر مُروّعة منذ 24 ساعة راح ضحيتها 34 شهيداً حتى الآن

⭕ بيان صحفي رقم (667) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

???? جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف بالطائرات الحربية عشرات المنازل والوحدات السكنية بالمخيم الجديد في النصيرات ويرتكب مجازر مُروّعة منذ 24 ساعة راح ضحيتها 34 شهيداً حتى الآن وعشرات المصابين والمفقودين

يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" على مدار 24 ساعة الماضية ارتكاب جرائم فظيعة من خلال قصف طائرات الاحتلال الحربية لعشرات المنازل والوحدات السكنية في منطقة المخيم الجديد في النصيرات وفي محيطه (وسط قطاع غزة) ويرتكب مجازر مُروّعة راح ضحيتها 34 شهيداً حتى الآن وعشرات المصابين والمفقودين.

وتأتي هذه الجرائم في إطار جريمة الإبادة الجماعية وحرب التطهير العرقي التي يشنها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ضد الأحياء المدنية وضد النازحين والأطفال والنساء، وبالتزامن مع المعاناة الكبيرة التي يعيشها الواقع الصحي بالمحافظة الوسطى والنقص الحاد في الطواقم الطبية وغرف العمليات الجراحية والمستلزمات الطبية والاكتظاظ الهائل في المحافظة الوسطى.

نُدين ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" لهذه المجازر والإبادة الجماعية واستهداف المدنيين والأطفال والنساء بشكل مُتعمَّد، ونُطالب كل دول العالم بإدانة هذه المذابح المُروِّعة ضد النازحين وضد المدنيين وضد الأطفال والنساء.

نُحمل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية؛ نُحمّلهم كامل المسؤولية عن استمرار حرب التطهير العرقي وحرب الاستئصال وجريمة الإبادة الجماعية ومواصلة ارتكاب هذه المجازر ضد المدنيين في قطاع غزة.

نُطالب المجتمع الدَّولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على الاحتلال "الإسرائيلي" بكل الوسائل والطرق لوقف جريمة الإبادة الجماعية ووقف حرب التطهير العرقي وضد المدنيين العُزّل في محافظات قطاع غزة.

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة - فلسطين

الجمعة 1 نوفمبر 2024م