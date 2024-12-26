وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (702).. المكتب الإعلامي الحكومي: نُدين تهديدات الاحتلال المتكررة ضد مستشفى كمال عدوان ونُطالب منظمة الصحة العالمية بسرعة إرسال وفد ميداني عاجل للمستشفى وكالة الرأي الفلسطينية دراسة علمية فلسطينية: استثمار وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة للإعلاميين ومطلب أكاديمي مهم في الجامعات وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (701).. ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 440 – الخميس 19 ديسمبر 2024 وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (700).. الإعلام الحكومي: نُشيد بالتقارير الدولية التي توثق وتؤكّد ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" جرائم إبادة جماعية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مؤتمر صحفي: بيان رقم (699).. الإعلام الحكومي: اشتداد هجمة جيش الاحتلال الوحشية ضد المدنيين والصحفيين والدفاع المدني والبلديات والطواقم الطبية وعناصر تأمين المساعدات وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (698).. الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 196 صحفياً بعد استشهاد الزميل الصحفي/ أحمد بكر اللوح وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (697).. الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 195 صحفياً بعد استشهاد الزميل الصحفي/ محمد جبر القريناوي وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (696).. الإعلام الحكومي: اغتيال جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لرئيس بلدية دير البلح د. دياب الجرو يُعدُّ جريمة حرب تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والفلتان ومضاعفة الأزمة الإنسانية وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (695).. الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 194 صحفياً بعد استشهاد الزميل الصحفي/ محمد حامد بعلوشة وكالة الرأي الفلسطينية بيان رقم (694).. الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب مجزرة وحشية مروّعة بقصف مربع سكني في مخيم النصيرات راح ضحيتها 33 شهيداً حتى الآن وأكثر من 84 مفقوداً ومصاباً*
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان رقم (705).. الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 201 صحفياً بعد استشهاد خمسة من صحفيي قناة القدس اليوم الفضائية

26 كانون أول / ديسمبر 2024 06:16

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

*بيان صحفي رقم (705) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

*ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 201 صحفياً بعد استشهاد خمسة من صحفيي قناة القدس اليوم الفضائية:*

*المكتب الإعلامي الحكومي:* ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (201 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد كوكبة من الزملاء الصحفيين العاملين في قناة القدس اليوم الفضائية، وهم:

???? *الصحفي الشهيد/ فيصل أبو القمصان*

يعمل مراسلاً صحفياً في قناة القدس اليوم الفضائية

???? *الصحفي الشهيد/ أيمن الجدي*

يعمل مصوراً صحفياً في قناة القدس اليوم الفضائية

???? *الصحفي الشهيد/ إبراهيم الشيخ علي*

يعمل صحفياً في قناة القدس اليوم الفضائية

???? *الصحفي الشهيد/ محمد اللدعة*

يعمل صحفياً في قناة القدس اليوم الفضائية

???? *الصحفي الشهيد/ فادي حسونة*

يعمل صحفياً في قناة القدس اليوم الفضائية

حيث قصف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سيارة البث الخارجي التابعة لقناة القدس اليوم الفضائية، واغتال الزملاء الصحفيين الخمسة أثناء تأدية عملهم الصحفي في مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة).

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة خاصة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الخميس 26 ديسمبر 2024م

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟