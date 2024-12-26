بيان رقم (705).. الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 201 صحفياً بعد استشهاد خمسة من صحفيي قناة القدس اليوم الفضائية

⭕ *بيان صحفي رقم (705) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

⛔ *ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 201 صحفياً بعد استشهاد خمسة من صحفيي قناة القدس اليوم الفضائية:*

*المكتب الإعلامي الحكومي:* ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (201 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد كوكبة من الزملاء الصحفيين العاملين في قناة القدس اليوم الفضائية، وهم:

???? *الصحفي الشهيد/ فيصل أبو القمصان*

يعمل مراسلاً صحفياً في قناة القدس اليوم الفضائية

???? *الصحفي الشهيد/ أيمن الجدي*

يعمل مصوراً صحفياً في قناة القدس اليوم الفضائية

???? *الصحفي الشهيد/ إبراهيم الشيخ علي*

يعمل صحفياً في قناة القدس اليوم الفضائية

???? *الصحفي الشهيد/ محمد اللدعة*

يعمل صحفياً في قناة القدس اليوم الفضائية

???? *الصحفي الشهيد/ فادي حسونة*

يعمل صحفياً في قناة القدس اليوم الفضائية

حيث قصف جيش الاحتلال "الإسرائيلي" سيارة البث الخارجي التابعة لقناة القدس اليوم الفضائية، واغتال الزملاء الصحفيين الخمسة أثناء تأدية عملهم الصحفي في مخيم النصيرات (وسط قطاع غزة).

يُدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وندعو الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل المملكة المتحدة بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة، كما ونطالبهم إلى ممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في فلسطين عامة، وفي قطاع غزة خاصة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة - فلسطين

الخميس 26 ديسمبر 2024م