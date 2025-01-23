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بيان رقم (736).. المكتب الإعلامي الحكومي يصدر تعليمات وتوجيهات بخصوص عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال

23 كانون ثاني / يناير 2025 04:03

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (736) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:   تعليمات وتوجيهات صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي بخصوص عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال   ???? يا أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم:   1. يُسمح للمواطنين الكرام بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال من شارع الرشيد – البحر (مشياً على الأقدام فقط، وليس بالمركبات والسيارات)، ويبدأ ذلك من صباح يوم الأحد القادم 26 يناير 2025م.   2. يُسمح للمواطنين الكرام بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال وذلك من خلال مفترق الشهداء "نتساريم" - شارع صلاح الدين (بالمركبات والسيارات فقط، وليس مشياً على الأقدام)، ويبدأ ذلك من صباح يوم الأحد القادم 26 يناير 2025م، وسيكون هناك تفتيش عبر (جهاز X-RAY) لجميع المركبات بأصنافها.   3. في اليوم الثاني والعشرين (22) للاتفاق يُسمح للمواطنين الكرام بالانتقال من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال وبالعكس (مشياً على الأقدام أيضاً من خلال مفترق الشهداء "نتساريم" شارع صلاح الدين إضافة إلى استمرار حركة المواطنين من شارع الرشيد - البحر)، ويكون ذلك من يوم السبت 8 فبراير 2025م.   ???? نرجو من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم الالتزام بهذه التعليمات حفاظاً على سلامتكم وسلامة عوائلكم الكريمة.   المكتب الإعلامي الحكومي قطاع غزة – فلسطين الخميس 23 يناير 2025
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