بيان رقم (736).. المكتب الإعلامي الحكومي يصدر تعليمات وتوجيهات بخصوص عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال

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23 كانون ثاني / يناير 2025 04:03
16:03بيان رقم (736).. المكتب الإعلامي الحكومي يصدر تعليمات وتوجيهات بخصوص عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال
13:25بيان صحفي رقم (735) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي: تحذير عاجل وعالي الخطورة بخصوص انفجار مخلفات الاحتلال التي تهدد حياة المواطنين
09:58بيان رقم (734).. المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي شنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة واستمرت 470 يوماً – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى السبت 18 يناير 2025
10:07بيان رقم (733).. الإعلام الحكومي: بدأنا في نشر الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق خطة حكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف المحافظات والبلديات تشرع في إعادة فتح وتأهيل الشَّوارع
15:54بيان رقم (732).. الحكومة الفلسطينية في غزة تعلن جاهزيتها لتنفيذ خطة شاملة لإعادة الحياة تدريجياً بعد وقف إطلاق النار بقيادة الشرطة والبلديات