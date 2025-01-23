بيان رقم (736).. المكتب الإعلامي الحكومي يصدر تعليمات وتوجيهات بخصوص عودة النازحين من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال

10:07بيان رقم (733).. الإعلام الحكومي: بدأنا في نشر الآلاف من عناصر الشرطة الفلسطينية وفق خطة حكومية لحفظ الأمن والنظام في مختلف المحافظات والبلديات تشرع في إعادة فتح وتأهيل الشَّوارع