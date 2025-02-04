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بيان رقم (752).. المكتب الإعلامي الحكومي: نعبر عن استنكارنا الشديد تجاه التقاعس الخطير الذي تمارسه هيئات أممية تخزّن الوقود في غزة وتترك المستشفيات تواجه الموت والكارثة

04 شباط / فبراير 2025 01:21

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (752) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

نعبر عن استنكارنا الشديد تجاه التقاعس الخطير الذي تمارسه هيئات أممية تخزّن الوقود في غزة وتترك المستشفيات تواجه الموت والكارثة

يعبر المكتب الإعلامي الحكومي عن استنكاره الشديد لقيام بعض الهيئات التابعة للأمم المتحدة في غزة بتكديس آلاف اللترات من الوقود في مخازنها، في وقت تعاني فيه المستشفيات والمؤسسات الإنسانية – لا سيما في شمال القطاع – من شحّ حاد يهدد حياة المرضى والمصابين.

إن هذا السلوك غير المبرر يتناقض مع الواجب الإنساني والأخلاقي، ويمثل تقاعسًا خطيرًا عن أداء الدور المنوط بهذه الهيئات في ظل كارثة إنسانية غير مسبوقة.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

الثلاثاء 4 فبراير 2025

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