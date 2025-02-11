بيان رقم (755).. نص المؤتمر الصحفي المشترك للمكتب الإعلامي الحكومي وبلديات وادي غزة والمغراقة والزهراء

???? *بيان صحفي رقم (755) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:*

⭕ *نص المؤتمر الصحفي المشترك للمكتب الإعلامي الحكومي وبلديات وادي غزة والمغراقة والزهراء:*

على مدار 470 يوماً من جريمة الإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال "الإسرائيلي" بحق شعبنا الفلسطيني الكريم في قطاع غزة، والتي طالت جميع مناحي الحياة، ودمرت 15 قطاعاً من القطاعات الحيوية في قطاع غزة، حيث تسببت هذه الحرب بأضرار وخسائر مباشرة زادت على 50 مليار دولار في مختلف القطاعات، علما أن هذه التقديرات هي تقديرات أولية مباشرة ووفق ما استطاعت الفرق الميدانية حصره وتقديره حتى الآن.

ومن أبرز هذه القطاعات التي طالتها الحرب العدوانية، القطاع الخدماتي والبلديات حيث قام جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بتدمير واستهداف مقرات البلديات واغتيال أربعة من رؤساء البلديات، وتعمد الاحتلال قصف وتدمير وتخريب المقدرات الخاصة بالقطاع الخدماتي والبلديات، مثل تدمير شبكات الصرف الصحي، وشبكات المياه، وتدمير آبار المياه، وتدمير متعمد لكل ما يتعلق بعمل البلديات بشكل عام، حيث إن التقديرات الأولية للخسائر المباشرة لقطاع الخدمات والبلديات تجاوز (3,500 مليار دولار)..

والآن نترك الكلمة في هذا المؤتمر للبلديات الثلاث (بلدية وادي غزة، بلدية المغراقة، بلدية الزهراء)، للحديث عن الخسائر والدمار الهائل الذي تعرضت لها هذه المناطق المنكوبة ويتحدث بالنيابة عنهم:

د. نضال نصار

رئيس بلدية الزهراء

المكتب الإعلامي الحكومي

قطاع غزة – فلسطين

الاثنين 10 نوفمبر 2025