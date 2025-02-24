إعلان مهم لأصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة للتسجيل عبر الرابط المخصص لحصر الأضرار الاقتصادية وضمان حقوقهم

???? إعلان مهم لأصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة
ندعو جميع المتضررين في قطاعات الصناعة، التجارة، والخدمات إلى التسجيل عبر الرابط المخصص لحصر الأضرار الاقتصادية وضمان حقوقهم, حيث يهدف هذا الإجراء إلى توثيق الخسائر بدقة وإدراج المتضررين ضمن عمليات التقييم والدعم.
وعليه نرجو تحري الدقة في إدخال البيانات لضمان الاستفادة الكاملة.
للتسجيل، يرجى الدخول إلى الرابط التالي:
https://e.services.gov.ps/apps/eco_damage2025/1/create (https://e.services.gov.ps/apps/eco_damage2025/1/create
وزارة الاقتصاد الوطني
غزة-فلسطين