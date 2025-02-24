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إعلان مهم لأصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة للتسجيل عبر الرابط المخصص لحصر الأضرار الاقتصادية وضمان حقوقهم

24 شباط / فبراير 2025 09:42

وزارة الاقتصاد الوطني
وزارة الاقتصاد الوطني

???? إعلان مهم لأصحاب المنشآت الاقتصادية المتضررة

ندعو جميع المتضررين في قطاعات الصناعة، التجارة، والخدمات إلى التسجيل عبر الرابط المخصص لحصر الأضرار الاقتصادية وضمان حقوقهم, حيث يهدف هذا الإجراء إلى توثيق الخسائر بدقة وإدراج المتضررين ضمن عمليات التقييم والدعم.

وعليه نرجو تحري الدقة في إدخال البيانات لضمان الاستفادة الكاملة.

للتسجيل، يرجى الدخول إلى الرابط التالي:

https://e.services.gov.ps/apps/eco_damage2025/1/create (https://e.services.gov.ps/apps/eco_damage2025/1/create

وزارة الاقتصاد الوطني

غزة-فلسطين

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