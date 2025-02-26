المكتب الإعلامي الحكومي يستقبل وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ويناقش قضايا إنسانية حساسة

غزة - المكتب الإعلامي الحكومي:

استقبل المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة وفداً من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث ناقش الجانبان عدداً من القضايا الإنسانية والقانونية الحساسة التي تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال "الإسرائيلي".

وكان في استقبال الوفد د. إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، حيث طرح مجموعة من التساؤلات الجوهرية والتي يتناولها الشارع الفلسطيني بشكل واسع ومنها آلية وكيفية استلام جثامين أسرى "إسرائيليين" لدى المقاومة الفلسطينية بطرق إنسانية ولائقة، في حين تُسلّم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال بأساليب غير آدمية ووحشية من قبل جيش الاحتلال، وكذلك الاستفسار عن موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر من عدم استلام جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين أقدم الاحتلال على إذابتهم وتسليمهم بطرق مُهينة في أكياس بلاستيكية تتناقض مع المعايير الدولية.

وتطرّق النقاش بين الجانبين إلى فهم مسألة التنسيق لموظفين ومهندسين في مؤسسات مدنية كمهندسي الاتصالات مثلاً، ومن ثم تعرضهم للقصف "الإسرائيلي" وقتلهم، وطلب المكتب توضيحات حول آليات الحماية المتبعة في مثل هذه المواقف، كما واستفسر المكتب عن سبب عدم تسمية الاحتلال "الإسرائيلي" كفاعل ومرتكب للجرائم في بيانات اللجنة الدولية، ومحدودية الإفصاح عن الانتهاكات، حيث وضَّح ذلك وفد اللجنة الدولية خلال النقاش، مبيناً أنهم لم يكونوا مسؤولين عن كثير من عمليات التنسيق المُعلن عنها في وسائل الإعلام، وأن مؤسسات دولية أخرى تمارس هذه المهمة أيضاً، وأنهم ملتزمين بمعايير العمل وفق المبادئ الدولية.

وطالب مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بتفسير حول عدم قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمهامها كاملة كما تفهمها النُّخب الفلسطينية وأبناء شعبنا الفلسطيني، لا سيما في حماية المستشفيات والطواقم الطبية والإنسانية، وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وواسع، كما وتساءل عن موقف اللجنة الدولية تجاه تنصّل الاحتلال من مسؤولياته في الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين الذين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري كجريمة ضد الإنسانية.

وأبدى المكتب ملاحظاته بشأن ضعف الوجود الميداني للجنة الدولية للصيب الأحمر في المناطق التي تشهد انتهاكات للاحتلال "الإسرائيلي" بالمقارنة مع مؤسسات دولية أخرى تعمل في مجالات مشابهة، كما ونوقشت آلية استلام المعتقلين الفلسطينيين المحررين من نقاط معينة في معبر "كرم أبو سالم" بدلاً من استلامهم من مقرات السجون نفسها، وما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين من تعذيب شديد خلال طريق نقلهم إلى نقاط الاستلام المذكورة.

واستمر الاجتماع على مدار ساعتين، قدّم خلالها وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر ردوداً على التساؤلات التي طرحها د. إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل الإنساني وفق المبادئ الدولية، ومُعبّرين عن استعدادهم لتعزيز التعاون مع الجهات الفلسطينية المعنية.

وأكد وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال اللقاء حرصهم على الالتزام بمبادئ الحياد والاستقلالية والإنسانية في جميع أنشطتهم، مشيرين إلى أن المنظمة تعمل جاهدة على تحسين سبل تقديم المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.

وشدد الوفد على أن اللجنة الدولية تبذل جهودًا مستمرة للتواصل مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الاحتلال "الإسرائيلي"، لحثه على احترام التزاماته القانونية والإنسانية، معربين عن استعدادهم لنقل جميع الملاحظات والمطالب التي طرحها المكتب الإعلامي الحكومي إلى المستويات العليا داخل المنظمة ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود المكتب الإعلامي الحكومي لتسهيل وتعزيز التواصل مع المؤسسات الدولية، وتسليط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني، والدفاع عن حقوقه العادلة وفق المعايير الإنسانية والقانونية الدولية.