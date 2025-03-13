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تصريح صحفي حول جريمة قطع التيار الكهربائي عن محطة تحلية جنوب قطاع غزة

13 آذار / مارس 2025 11:36

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

⭕ تصريح صحفي:

استمرار في جريمة الإبادة وإمعانا في سياسة الحصار، قام الاحتلال بقطع التيار الكهربائي عن محطة تحلية الجنوب والمار عبر الخط الناقل رقم F11، وهي المحطة الوحيدة التي تغذى حاليا بالكهرباء من جانب الاحتلال، وذلك بعد ساعات من إعلان ما يسمى وزير الطاقة (الاسرائيلي) منع تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وإذ ندين قرار قطع الكهرباء عن محطة التحلية التي جرى تغذيتها بالكهرباء (الاسرائيلية) قبل شهور قليلة بعد جهود من مؤسسات دولية؛ فإننا نؤكد أن الاحتلال قطع الكهرباء بشكل كامل عن قطاع غزة منذ أكتوبر ٢٠٢٣م، مع بداية حرب الإبادة التي شنها ضد شعبنا، ما فاقم المعاناة اليومية وشكل كارثة إنسانية غير مسبوقة يعيش شعبنا تداعياتها حتى اللحظة على مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك المستشفيات، والمرافق الصحية، والآبار ومحطات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي.

يأتي هذا القرار في وقت يواصل فيه الاحتلال جريمة الحصار على قطاع غزة، بمنع إدخال المساعدات والمستلزمات الإنسانية لليوم الثامن، ما يزيد معاناة أهلنا ويمنع عنهم المياه التي كانت تزودهم بها هذه المحطة، ويعدّ عقابًا جماعيًا وجريمة حرب واضحة للعيان.

تعكس هذه القرارات العقلية الاجرامية المسيطرة على الاحتلال، بحيث تتلاعب بمصير ٢،٤ مليون إنسان، تفرض عليهم حصارا تاما وتمنع عنهم الغذاء والماء والدواء والكهرباء، بعد أن أعملت فيهم آلة القتل والخراب والتدمير لما يزيد على ١٥ شهرا، دون إكتراث لحقوق الإنسان، أو القانون الدولي الإنساني.

نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الأممية إلى التدخل العاجل لوقف جريمة الحصار والضغط لضمان إدخال كل احتياجات قطاع غزة، ولإيجاد حلول مستدامة لأزمة الكهرباء، حيث بات تأمين مصدر مستقر للطاقة ضرورة ملحة للحفاظ على حياة المواطنين وضمان استمرار الخدمات الأساسية، التي تدهورت بسبب جرائم الاحتلال.


سلامة معروف
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي
غزة_فلسطين
الاحد ٩ مارس ٢٠٢٥م

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