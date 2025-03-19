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المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تفاصيل حول أعمار وفئات الشهداء منذ فجر الثلاثاء 18 مارس 2025م حتى الآن

19 آذار / مارس 2025 03:45

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

‏⛔ تفاصيل || حول أعمار وفئات الشهداء منذ فجر الثلاثاء 18 مارس 2025م حتى الآن:

منذ ساعات فجر الثلاثاء 18 مارس 2025م وحتى الآن؛ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب عشرات المجازر على مستوى قطاع غزة من خلال القصف الجوي المكثف لمنازل المواطنين الآمنين راح ضحيتها أكثر من 436 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، وكان توزيع الشهداء على صعيد الأعمار على النحو التالي:

???? الاحتلال قتل 183 من فئة الأطفال.
???? الاحتلال قتل 94 من فئة النساء.
???? الاحتلال قتل 34 من فئة المسنين (كبار السن).
???? الاحتلال قتل 125 من فئة الرجال.

وهذا يعني أن نسبة الضحايا الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات من فئات (الأطفال والنساء والمسنين تجاوزت 71% من إجمالي عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ ساعات فجر الثلاثاء 18 مارس الجاري) وهذا يؤكد أن الاحتلال لديه النية المبيتة لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

د. إسماعيل الثوابتة
مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة – فلسطين
الأربعاء 19 مارس 2025م

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