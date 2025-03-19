المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تفاصيل حول أعمار وفئات الشهداء منذ فجر الثلاثاء 18 مارس 2025م حتى الآن

⛔ تفاصيل || حول أعمار وفئات الشهداء منذ فجر الثلاثاء 18 مارس 2025م حتى الآن:
منذ ساعات فجر الثلاثاء 18 مارس 2025م وحتى الآن؛ جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب عشرات المجازر على مستوى قطاع غزة من خلال القصف الجوي المكثف لمنازل المواطنين الآمنين راح ضحيتها أكثر من 436 شهيداً ممن وصلوا إلى المستشفيات، وكان توزيع الشهداء على صعيد الأعمار على النحو التالي:
???? الاحتلال قتل 183 من فئة الأطفال.
???? الاحتلال قتل 94 من فئة النساء.
???? الاحتلال قتل 34 من فئة المسنين (كبار السن).
???? الاحتلال قتل 125 من فئة الرجال.
وهذا يعني أن نسبة الضحايا الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات من فئات (الأطفال والنساء والمسنين تجاوزت 71% من إجمالي عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ ساعات فجر الثلاثاء 18 مارس الجاري) وهذا يؤكد أن الاحتلال لديه النية المبيتة لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.
د. إسماعيل الثوابتة
مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي
قطاع غزة – فلسطين
الأربعاء 19 مارس 2025م