وكالة الرأي الفلسطينية بيان (822) المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 217 صحفياً بعد استشهاد الصحفي أحمد الحلو وكالة الرأي الفلسطينية بيان (821) المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 216 صحفياً بعد استشهاد الصحفي حسن سمور وكالة الرأي الفلسطينية بيان (820) المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف مجدداً مجمع ناصر الطبي ويرتكب جريمة مركبة أسفرت عن استشهاد جرحى يتلقون العلاج وإصابة آخرين داخل منشأة صحية محمية دولياً وكالة الرأي الفلسطينية بيان (819) المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 215 صحفياً بعد استشهاد الصحفي حسن اصليح وكالة الرأي الفلسطينية بيان (818) المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يُهندس مجاعة تفتك بالمدنيين: 40 يوماً على إغلاق المخابز و70 يوماً على إغلاق المعابر ومنع إدخال 39,000 شاحنة مساعدات ووقود ودواء وكالة الرأي الفلسطينية بيان (817) المكتب الإعلامي الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 580 – من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الخميس 8 مايو 2025م وكالة الرأي الفلسطينية بيان (816) المكتب الإعلامي الحكومي: نرفض بشكل قاطع مخططات الاحتلال لإنشاء مخيمات عزل قسري كالغيتوهات النازية وشعبنا الفلسطيني بمكوناته كافة ستتصدى لذلك باعتبارها امتداداً للإبادة الجماعية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (815) المكتب الإعلامي الحكومي: تحديث عاجل || ارتفاع عدد الشهداء خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة إلى 102 شهيداً إضافة إلى 193 جريحاً وكالة الرأي الفلسطينية بيان (814) المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 214 صحفياً بعد استشهاد الصحفي يحيى صبيح وكالة الرأي الفلسطينية بيان (813) المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب 4 مجازر دموية خلال 24 ساعة آخرها قصف مطعم مكتظ وقبلها مدرستان للنازحين ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان (825) المكتب الإعلامي الحكومي: ارتفاع عدد مراكز وتكايا توزيع الطعام التي استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 68 مركزاً وتكية ضمن سياسته الممنهجة لتجويع المدنيين بغزة

17 آيار / مايو 2025 04:37

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (825) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

ارتفاع عدد مراكز وتكايا توزيع الطعام التي استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 68 مركزاً وتكية ضمن سياسته الممنهجة لتجويع المدنيين في قطاع غزة

في تصعيد خطير ومتواصل لسياسة التجويع الممنهجة التي ينتهجها الاحتلال "الإسرائيلي" ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، أقدم جيش الاحتلال على قصف مستودع لتوزيع المساعدات الغذائية في منطقة دير البلح (وسط قطاع غزة)، ما أدى إلى استشهاد خمسة مواطنين ووقوع عدد كبير من الإصابات في صفوف المدنيين الأبرياء الذين تجمعوا لتلقي ما يسد رمقهم من مساعدات إنسانية في ظل المجاعة التي تضرب محافظات قطاع غزة.

وبذلك، يرتفع عدد مراكز توزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية التي استهدفها الاحتلال "الإسرائيلي" منذ بداية حرب الإبادة الجماعية إلى 68 مركزاً وتكية، منها:

•      39 مركزاً لتوزيع الغذاء والمساعدات.

•      29 تكية طعام تقدم وجبات يومية للمحتاجين والجوعى.

هذا السلوك الإجرامي الذي يتعمد استهداف منشآت الإغاثة والتكافل الاجتماعي يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتلال "الإسرائيلي" يستخدم الغذاء كسلاح حرب، في انتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المرافق الإنسانية والمدنيين تحت أي ظرف.

إن هذا الاستهداف الممنهج قد أدى إلى استشهاد مئات المواطنين خلال محاولتهم استلام مساعدات غذائية من مراكز الإغاثة والتكايا، في مشهد دموي يعكس عمق الفاجعة ويكشف الوجه الحقيقي لهذا الاحتلال القائم على الإبادة الجماعية وسياسة الحصار والتجويع.

إننا في الوقت الذي ندين فيه بأشد العبارات هذه الجرائم، وفي الوقت الذي نحمل فيه الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة، فإننا نطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة الهيئات الإنسانية والحقوقية، بضرورة التحرك العاجل والفوري والفاعل لوقف هذه المجازر الوحشية، وتوفير الحماية لمراكز توزيع الغذاء، وفتح المعابر وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون استهداف أو عرقلة.

وندعو المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى توثيق هذه الجرائم البشعة، والعمل على محاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" في المحاكم الدولية على جرائمه التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

إن استمرار الصمت الدولي يعني مشاركة فعلية في هذه الإبادة الجماعية البطيئة لشعب أعزل محاصر، يموت جوعاً وقصفاً أمام أعين العالم.

*المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? السبت 17 مايو 2025

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟