سانشيز يدعو لإنهاء وحشية "إسرائيل" بغزة

وكالات- وكالة الرأي:

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إنهاء الوحشية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة من أجل الإنسانية والتضامن والعدالة.

وفي كلمته خلال افتتاح مستشفى في مدينة مليلية، أمس الاثنين، أدان سانشيز الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة منذ أكثر من عام ونصف.

وقال سانشيز: "لقي مئات الأطباء والممرضين حتفهم في غزة لأنهم لم يتركوا مرضاهم وراءهم".

وأكد أن إسبانيا وفلسطين تتشاركان شواطئ البحر الأبيض المتوسط، موجها رسالة تضامن دولي من أجل الكرامة الإنسانية والسلام في فلسطين.

وأشار إلى أن العاملين في مجال الصحة الفلسطينيين يموتون وهم يعانقون المدنيين الذين يحاولون إنقاذهم.

ومشيرا إلى تصريحات البابا ليون الرابع عشر، قال سانشيز: "يجب أن تنتهي الوحشية في غزة من أجل الإنسانية والتضامن والعدالة".

وكان البابا ليون الرابع عشر قد دعا الأسبوع الماضي إلى "أن تنتهي هذه الوحشية من أجل الإنسانية والنزاهة والعدالة".

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.