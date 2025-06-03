غزة- وكالة الرأي:

المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة هو الجهة الرسمية المسؤولة عن إدارة وتنسيق الأنشطة الإعلامية الحكومية، ويهدف إلى تعزيز التواصل بين الحكومة الفلسطينية والجمهور المحلي والدولي.

يلعب المكتب دورًا محوريًا في نقل سياسات الحكومة الفلسطينية في غزة، وتسليط الضوء على الإنجازات الحكومية، وتوضيح المواقف الرسمية في مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

مهام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة

إعداد البيانات الصحفية الرسمية وتوزيعها على وسائل الإعلام المحلية والدولية.

تنظيم المؤتمرات الصحفية والفعاليات الإعلامية لتقديم المعلومات الدقيقة والشفافة.

إدارة العلاقات الإعلامية مع الصحفيين ووسائل الإعلام لضمان التغطية الموضوعية.

الترويج للحملات التوعوية الحكومية في مجالات الصحة، التعليم، البيئة، والتنمية.

إدارة حسابات التواصل الاجتماعي الرسمية لنشر الأخبار الحكومية والتحديثات بشكل سريع وفعّال.

تحليل الرأي العام عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لفهم التوجهات ومتابعة ردود الفعل.

أهمية المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة

تعزيز الشفافية الحكومية ونشر المعلومات الدقيقة للمواطنين.

مكافحة الشائعات والأخبار المغلوطة عبر إصدار بيانات رسمية موثقة.

بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع الفلسطيني من خلال تواصل مستمر وواضح.

إدارة الأزمات الإعلامية أثناء الظروف الطارئة والصعبة، مثل الحروب والحصار.

إذا كنت تبحث عن مصدر موثوق لأخبار الحكومة الفلسطينية في غزة، فإن المكتب الإعلامي الحكومي هو المرجع الأول والرئيسي لجميع الأخبار الرسمية والتصريحات.