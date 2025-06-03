الشعب الفلسطيني هو مجتمع عربي أصيل يتمتع بتاريخ طويل وثقافة غنية، يعيش أساسًا في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى الشتات في دول عديدة حول العالم. يملك الفلسطينيون إرثًا حضاريًا يمتد لآلاف السنين، ويُعرفون بصمودهم وتمسكهم بحقوقهم الوطنية.

تاريخ الشعب الفلسطيني

مرت فلسطين بمراحل تاريخية متعددة من الحضارات القديمة، مرورًا بفترات الاحتلال المختلفة، حتى نكبة عام 1948 التي أدت إلى تهجير جزء كبير من الشعب الفلسطيني وتشتيتهم حول العالم. بالرغم من ذلك، حافظ الفلسطينيون على هويتهم الوطنية وثقافتهم وتطلعاتهم بالعودة.

الهوية والثقافة الفلسطينية

تتميز الثقافة الفلسطينية بالفنون الشعبية مثل الدبكة، والموسيقى، والمطبخ الفلسطيني الغني.

اللغة العربية هي اللغة الأم، وتعتبر محورًا رئيسيًا في الحفاظ على الهوية.

يتمتع الفلسطينيون بتقاليد قوية وروابط اجتماعية متينة تجمع العائلات والمجتمعات.

الشعب الفلسطيني

تاريخ فلسطين

الثقافة الفلسطينية

الهوية الوطنية الفلسطينية

الفلسطينيون في الشتات

النكبة الفلسطينية