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بريطانيا.. أكثر من نصف الشعب يناهض تزويد إسرائيل بالأسلحة

05 حزيران / يونيو 2025 07:39

بريطانيا أكثر من نصف الشعب يناهض تزويد إسرائيل بالأسلحة
بريطانيا أكثر من نصف الشعب يناهض تزويد إسرائيل بالأسلحة

وكالات- وكالة الرأي:

كشف استطلاع للرأي في بريطانيا أن أكثر من نصف الشعب يؤيدون فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل.

وشارك في الاستطلاع الذي أجرته شركة الأبحاث "أوبنيوم"، ألفان و50 شخصا، أعرب 57 بالمئة تأييدهم حظر بيع الأسلحة لإسرائيل.

وبلغت نسبة المؤيدين للحظر في اسكتلندا 65 بالمئة، وفي ويلز 62 بالمئة، وفي إنجلترا 56 بالمئة، بينما في إيرلندا الشمالية 50 بالمئة.

وعارض 50 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع بيع المنتجات الإسرائيلية في المتاجر، فيما أيد 46 بالمئة قطع الحكومات المحلية علاقاتها مع الشركات التي تدعم إسرائيل.

كما أيد 53 بالمئة من المشاركين تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، بينما كانت نسبة المعارضين 16 بالمئة.

وسُئل المشاركون في الاستطلاع عن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، حول تدمير غزة وإعادة توطين سكانها في أماكن أخرى.

أعرب 54 بالمئة من المشاركين عن دعمهم لفرض المملكة المتحدة عقوبات على سموتريتش، بينما عارض ذلك 12 بالمئة.

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