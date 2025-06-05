وكالة الرأي الفلسطينية حماس: الفيتو الأمريكي يجسد الانحياز الأعمى للاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية فيتو أمريكي يُفشل مشروع قرار أممي لوقف النار في غزة وكالة الرأي الفلسطينية بريطانيا.. أكثر من نصف الشعب يناهض تزويد إسرائيل بالأسلحة وكالة الرأي الفلسطينية نتنياهو يقر بإقالة غالانت وهاليفي لمعارضتهما إعفاء الحريديم من التجنيد وكالة الرأي الفلسطينية بيان (857) الإعلامي الحكومي: الفيتو الأميركي يُكرّس الاصطفاف مع الإبادة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (856) المكتب الإعلامي الحكومي: "الاحتلال الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الـ11 وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يستهدف مستشفى "شهداء الأقصى" بمُسيرات مفخخة وكالة الرأي الفلسطينية وثيقة سرية: جيش الاحتلال ينتهك القانون الإنساني الدولي في غزة وكالة الرأي الفلسطينية مسؤول فرنسي: مؤتمر يونيو لن يركز على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة: 97 شهيدًا و440 إصابة خلال 24 ساعة الماضية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: الفيتو الأمريكي يجسد الانحياز الأعمى للاحتلال

05 حزيران / يونيو 2025 07:43

غزة- وكالة الرأي:

أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الحركة: "إن الفيتو الأمريكي يُجسّد انحياز الإدارة الأمريكية الأعمى لحكومة الاحتلال الفاشية، ويدعم جرائمها ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة".

وأضافت: "وإننا نستهجن بشدة أن تتصدى الإدارة الأمريكية لإرادة العالم بأسره، حيث أيّدت 14 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن القرار، بينما انفردت الولايات المتحدة بمعارضته، في موقف متعجرف يعكس استهتارها بالقانون الدولي، ورفضها التام لأي مسعى دولي لوقف نزيف الدم الفلسطيني".

وأكدت حماس أن الموقف الأمريكي يُشكّل ضوءًا أخضر لمجرم الحرب نتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، لمواصلة حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة ويؤكد شراكتها الكاملة في هذه الجريمة المستمرة.

وتابعت: "ما قدّمته ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن خلال جلسة التصويت، لم يكن إلا استمرارًا لنهج التضليل وقلب الحقائق الذي تنتهجه واشنطن، وتنكّرًا لحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير".

وأشارت إلى أن فشل مجلس الأمن الدولي في إيقاف حرب الإبادة المستمرة منذ عشرين شهراً، وعجزه عن كسر الحصار وإدخال المواد الغذائية إلى المدنيين المجوّعين في القطاع، يثير تساؤلات جوهرية حول دور مؤسسات المجتمع الدولي، وجدوى القوانين والمواثيق الدولية التي يواصل الاحتلال انتهاكها يومًا بعد يوم دون أي مساءلة أو تحرك فعلي.

ودعت حركة حماس المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لتدارك هذا الانهيار الأخلاقي والسياسي، والضغط من أجل وقف فوري لحرب الإبادة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟