المكتب الإعلامي الحكومي ينشر إحصائية بأعداد الضحايا المُجوّعين بسبب مصائد الموت الإسرائيلية-الأمريكية:
العدد الإجمالي للضحايا:
450 شهيداً
3,466 إصابة
39 مفقوداً
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السبت 21 يونيو 2025
عاجل |
21 حزيران / يونيو 2025 11:01
المكتب الإعلامي الحكومي ينشر إحصائية بأعداد الضحايا المُجوّعين بسبب مصائد الموت الإسرائيلية-الأمريكية:
العدد الإجمالي للضحايا:
450 شهيداً
3,466 إصابة
39 مفقوداً
ــــــــــ
السبت 21 يونيو 2025
23:01المكتب الإعلامي الحكومي ينشر إحصائية بأعداد الضحايا المُجوّعين بسبب مصائد الموت الإسرائيلية-الأمريكية
12:27بيان (871): الإعلامي الحكومي: الاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت للمرة العاشرة عن قطاع غزة خلال الإبادة في جريمة تهدف لتعتيم الحقيقة وتعميق الكارثة الإنسانية
22:14بيان (870): المكتب الإعلامي الحكومي ينشر إحصائية بأعداد الضحايا المُجوّعين بسبب مصائد الموت الإسرائيلية-الأمريكية
22:01بيان (869) الإعلامي الحكومي: الاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت للمرة التاسعة: جريمة متكررة لتعتيم الحقيقة وتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة
13:34بيان (868) الإعلامي الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يتعمّد خلق فوضى شاملة في قطاع غزة بتكريس سياسة التجويع واستهداف وقتل المُجوّعين الباحثين عن الغذاء بشكل مقصود