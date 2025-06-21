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المكتب الإعلامي الحكومي ينشر إحصائية بأعداد الضحايا المُجوّعين بسبب مصائد الموت الإسرائيلية-الأمريكية

21 حزيران / يونيو 2025 11:01

المكتب الإعلامي الحكومي
المكتب الإعلامي الحكومي

المكتب الإعلامي الحكومي ينشر إحصائية بأعداد الضحايا المُجوّعين بسبب مصائد الموت الإسرائيلية-الأمريكية:

العدد الإجمالي للضحايا:

 450 شهيداً

 3,466 إصابة

 39 مفقوداً

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 *المكتب الإعلامي الحكومي*

قطاع غزة – فلسطين

السبت 21 يونيو 2025

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