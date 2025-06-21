المكتب الإعلامي الحكومي ينشر إحصائية بأعداد الضحايا المُجوّعين بسبب مصائد الموت الإسرائيلية-الأمريكية:

12:27بيان (871): الإعلامي الحكومي: الاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت للمرة العاشرة عن قطاع غزة خلال الإبادة في جريمة تهدف لتعتيم الحقيقة وتعميق الكارثة الإنسانية