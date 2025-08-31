وكالة الرأي الفلسطينية الدمام كما لم تعرفها من قبل: دليلك لاكتشاف أجمل المعالم السياحية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (951) الإعلام الحكومي: الاحتلال يواصل هندسة التجويع: الجوع وسوء التغذية سيحصدان مزيد من الأرواح ونقص المساعدات يتجاوز 86% وأكثر من 95% من سكان غزة بلا دخل وكالة الرأي الفلسطينية بيان (950) الإعلام الحكومي: تفنيد رواية الاحتلال "الإسرائيلي" الكاذبة حول المجزرة المروعة التي ارتكبها في مجمع ناصر الطبي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (949) الإعلام الحكومي: مرفق إحصائية 30 يوماً: 467 شاحنة مساعدات فقط دخلت خلال 5 أيام من أصل 3,000 شاحنة متوقعة والاحتلال منع تأمينها وسهّل سرقتها وكالة الرأي الفلسطينية بيان (948) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 246 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي حسن دوحان وكالة الرأي الفلسطينية بيان (947) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 245 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي أحمد أبو عزيز متأثراً بجراحه وكالة الرأي الفلسطينية بيان (946) الإعلام الحكومي: نُدين ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة مُروّعة بقصف جديد لمجمع ناصر الطبي: 20 شهيداً بينهم صحفيون وأطباء وعناصر إنقاذ وكالة الرأي الفلسطينية بيان (946) الإعلام الحكومي: نُدين ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" مجزرة مُروّعة بقصف جديد لمجمع ناصر الطبي: 20 شهيداً بينهم صحفيون وأطباء وعناصر إنقاذ وكالة الرأي الفلسطينية بيان (945) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 244 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد أربعة صحفيين باستهداف مستشفى ناصر وكالة الرأي الفلسطينية بيان (944) الإعلام الحكومي: العجز في الإيواء يتجاوز 96%.. محافظات جنوب قطاع غزة غير قادرة على استيعاب 1.3 مليون مُهجّر قسرياً والاحتلال يفاقم الكارثة الإنسانية
أخبار » الأخبار الحكومية

بيان (953) الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال يُفجّر أكثر من 80 روبوتاً مُفخخاً وسط الأحياء السكنية وأكثر من مليون فلسطيني في غزة والشمال يرفضون النزوح نحو الجنوب

31 آب / أغسطس 2025 11:58

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (953) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

جيش الاحتلال يُفجّر أكثر من 80 روبوتاً مُفخخاً وسط الأحياء السكنية وأكثر من مليون فلسطيني في غزة والشمال يرفضون النزوح نحو الجنوب

يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب جرائم ممنهجة وخطيرة بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، في انتهاك صارخ وفاضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وتتمثل هذه الجرائم في ملاحقة المدنيين العزل، بما فيهم الأطفال والنساء، ودفع السكان قسراً نحو النزوح الجماعي، في جريمة ترحيل قسري مكتملة الأركان.

وفي إطار هجماته الوحشية، أقدم جيش الاحتلال على تفجير أكثر من 80 روبوتاً مفخخاً بين أحياء سكنية مدنية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، في سلوك إجرامي يجسد استخدام سياسة الأرض المحروقة خلال عملياته البرية الإجرامية ضد السكان والأحياء المدنية، ما أدى إلى تدمير واسع النطاق للمنازل والممتلكات، وتعريض أرواح المدنيين لأخطار جسيمة.

كما يواصل الاحتلال ارتكاب جريمة التجويع ضد أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة، بينهم ما يزيد على مليون إنسان في مدينة غزة والشمال، من خلال المنع المتعمد لدخول الغذاء والماء، في مخالفة واضحة للمادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف. حيث أدت سياسة التجويع إلى استشهاد أكثر من 332 حالة وفاة، من ضمنهم 124 طفلاً. ويترافق ذلك مع عمليات ممنهجة لتدمير ما تبقى من المنظومة الصحية، واستهداف متعمد لمقومات الحياة المدنية بهدف القضاء على إمكانية استمرار الحياة الطبيعية.

ورغم ذلك، فإن أكثر من مليون فلسطيني ما زالوا في مدينة غزة، يرفضون الرضوخ لسياسة التهجير القسري والتطهير العرقي، مؤكدين صمودهم الأسطوري في وجه آلة الحرب "الإسرائيلية" المجرمة.

إننا نحيي صمود شعبنا الفلسطيني البطل، ونُدين بشدة جرائم الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين، ونُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الإبادة الجماعية.

وندعو المجتمع الدولي، بكافة مؤسساته وهيئاته، إلى اتخاذ موقف جاد وفاعل لوقف هذه الجرائم فوراً ووقف الإبادة المستمرة، وحماية المدنيين، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام المحاكم الدولية المختصة.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الاحد 31 أغسطس 2025

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى الوفاء يتعرض لأضرار بعد قصف محيطه بثلاث غارات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟