بيان (959) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب إبادة تعليمية في قطاع غزة: حرمان 785 ألف طالب وتدمير شبه كامل للبنية التحتية المدرسية

بيان صحفي رقم (959) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب إبادة تعليمية في قطاع غزة: حرمان 785 ألف طالب وتدمير شبه كامل للبنية التحتية المدرسية

للعام الثالث على التوالي، يحرم الاحتلال "الإسرائيلي" أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من بدء عام دراسي جديد، في جريمة ممنهجة ترقى إلى إبادة ثقافية وتعليمية تطال أكثر من 785 ألف طالب وطالبة و25 ألف معلم، جراء التدمير الواسع للبنية التحتية التعليمية بفعل العدوان المتواصل.

إن الأضرار التي تسبب بها الاحتلال وعدوانه المستمر؛ طالت أكثر من 95% من مدارس القطاع، حيث تحتاج أكثر من 90% من المباني المدرسية إلى إعادة بناء أو تأهيل رئيسي، بعد أن تعرض 662 مبنى مدرسياً – أي نحو 80% من إجمالي المدارس – لضربات مباشرة، إضافة إلى تصنيف 116 مدرسة أخرى بأنها "متضررة"، مما حرم عشرات آلاف الطلبة من حقهم في التعليم. كما دمّرت سلطات الاحتلال كلياً 163 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، وتضرر جزئياً 388 مؤسسة تعليمية، فيما تضرر 70% من المدارس المستخدمة كملاجئ، وكانت محافظتا شمال غزة ورفح الأكثر تضرراً بنسبة تفوق 95%.

وعلاوة على ذلك، ارتكب الاحتلال مجازر بشعة بحق 13,500 طالب شهيد، و830 من المعلمين والكادر التربوي، و193 من العلماء والأكاديميين والباحثين، في استهداف ممنهج يضرب حق الأجيال في التعليم ويشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وحقوق الطفل.

إن الجرائم التي ينفّذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل ممنهج يمثل تدميراً متعمداً للركائز المدنية الأساسية، ويستدعي تحركاً جدياً وعاجلاً وحاسماً وفاعلاً من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختلفة لوقف هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الأربعاء 3 سبتمبر 2025