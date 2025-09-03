وكالة الرأي الفلسطينية بيان (957) الإعلام الحكومي: مرفق إحصائية 35 يوماً: 534 شاحنة مساعدات فقط دخلت خلال 5 أيام من أصل 3,000 شاحنة متوقعة والاحتلال منع تأمينها وسهّل سرقتها وكالة الرأي الفلسطينية بيان (956) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الــ14 على التوالي.. استمرار الجريمة الممنهجة ضد النظام الصحي في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (955) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 247 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفية إسلام عابد وكالة الرأي الفلسطينية بيان (954) الإعلام الحكومي: انتشار واسع لسلالة جديدة من الإنفلونزا في قطاع غزة وسط نقص حاد بالأدوية نتيجة الحصار "الإسرائيلي" وظروف حرب الإبادة المستمرة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (953) الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال يُفجّر أكثر من 80 روبوتاً مُفخخاً وسط الأحياء السكنية وأكثر من مليون فلسطيني في غزة والشمال يرفضون النزوح نحو الجنوب وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الوطنية العليا للإسعاف والطوارئ تؤكد التزامها الثابت بأداء واجبها الإنساني والوطني لمواجهة تهديدات الاحتلال لمدينة غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (952) الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يروّج أكاذيب وادعاءات باطلة وينشر خرائط مضللة لتهجير سكان غزة والشمال قسرياً وافتعال أزمة إنسانية جديدة وكالة الرأي الفلسطينية الدمام كما لم تعرفها من قبل: دليلك لاكتشاف أجمل المعالم السياحية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (951) الإعلام الحكومي: الاحتلال يواصل هندسة التجويع: الجوع وسوء التغذية سيحصدان مزيد من الأرواح ونقص المساعدات يتجاوز 86% وأكثر من 95% من سكان غزة بلا دخل وكالة الرأي الفلسطينية بيان (950) الإعلام الحكومي: تفنيد رواية الاحتلال "الإسرائيلي" الكاذبة حول المجزرة المروعة التي ارتكبها في مجمع ناصر الطبي
بيان (959) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب إبادة تعليمية في قطاع غزة: حرمان 785 ألف طالب وتدمير شبه كامل للبنية التحتية المدرسية

03 أيلول / سبتمبر 2025 12:55

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي
تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

بيان صحفي رقم (959) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:

الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب إبادة تعليمية في قطاع غزة: حرمان 785 ألف طالب وتدمير شبه كامل للبنية التحتية المدرسية

للعام الثالث على التوالي، يحرم الاحتلال "الإسرائيلي" أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة من بدء عام دراسي جديد، في جريمة ممنهجة ترقى إلى إبادة ثقافية وتعليمية تطال أكثر من 785 ألف طالب وطالبة و25 ألف معلم، جراء التدمير الواسع للبنية التحتية التعليمية بفعل العدوان المتواصل.

إن الأضرار التي تسبب بها الاحتلال وعدوانه المستمر؛ طالت أكثر من 95% من مدارس القطاع، حيث تحتاج أكثر من 90% من المباني المدرسية إلى إعادة بناء أو تأهيل رئيسي، بعد أن تعرض 662 مبنى مدرسياً – أي نحو 80% من إجمالي المدارس – لضربات مباشرة، إضافة إلى تصنيف 116 مدرسة أخرى بأنها "متضررة"، مما حرم عشرات آلاف الطلبة من حقهم في التعليم. كما دمّرت سلطات الاحتلال كلياً 163 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية، وتضرر جزئياً 388 مؤسسة تعليمية، فيما تضرر 70% من المدارس المستخدمة كملاجئ، وكانت محافظتا شمال غزة ورفح الأكثر تضرراً بنسبة تفوق 95%.

وعلاوة على ذلك، ارتكب الاحتلال مجازر بشعة بحق 13,500 طالب شهيد، و830 من المعلمين والكادر التربوي، و193 من العلماء والأكاديميين والباحثين، في استهداف ممنهج يضرب حق الأجيال في التعليم ويشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وحقوق الطفل.

إن الجرائم التي ينفّذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" بشكل ممنهج يمثل تدميراً متعمداً للركائز المدنية الأساسية، ويستدعي تحركاً جدياً وعاجلاً وحاسماً وفاعلاً من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المختلفة لوقف هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة - فلسطين

???? الأربعاء 3 سبتمبر 2025

