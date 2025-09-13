وكالة الرأي الفلسطينية بيان (963) الإعلام الحكومي: مدينة غزة تضم 51,544 مبنى وبرجاً سكنياً: الاحتلال يستهدف الأبراج السكنية ضمن مخطط تهجير قسري ممنهج ونشيد بصمود شعبنا العظيم وكالة الرأي الفلسطينية بيان (962) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل لليوم الـ700 حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري والتطهير العرقي في قطاع غزة وسط تواطؤ وصمت دولي مخزٍ وكالة الرأي الفلسطينية بيان (961) الإعلام الحكومي ينشر تحديثاً لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم 700 على التوالي وكالة الرأي الفلسطينية بيان (960) الإعلام الحكومي: خلال عدوانه على مدينة غزة منذ ثلاثة أسابيع: الاحتلال "الإسرائيلي" قتل 1100 شهيدٍ وفجّر أكثر من 100 روبوت مفخخ وسط الأحياء السكنية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (959) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب إبادة تعليمية في قطاع غزة: حرمان 785 ألف طالب وتدمير شبه كامل للبنية التحتية المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية بيان (958) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين الذين قتلهم الاحتلال "الإسرائيلي" إلى 248 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي رسمي سالم وكالة الرأي الفلسطينية تعقيب رسمي: نرحّب بقرار الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية الذي أكد ارتكاب الاحتلال "الإسرائيلي" إبادة جماعية في غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (957) الإعلام الحكومي: مرفق إحصائية 35 يوماً: 534 شاحنة مساعدات فقط دخلت خلال 5 أيام من أصل 3,000 شاحنة متوقعة والاحتلال منع تأمينها وسهّل سرقتها وكالة الرأي الفلسطينية بيان (956) الإعلام الحكومي: الاحتلال "الإسرائيلي" يقصف داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى للمرة الــ14 على التوالي.. استمرار الجريمة الممنهجة ضد النظام الصحي في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية بيان (955) الإعلام الحكومي: ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين إلى 247 صحفياً بعد الإعلان عن استشهاد الصحفية إسلام عابد
بيان (966) الإعلام الحكومي: جيش الاحتلال يفتح الجحيم على المدنيين ويدمر 1,600 بناية سكنية و13,000 خيمة ويُهجر قسرياً 350,000 مواطن من شرق غزة إلى وسطها وغربها

13 أيلول / سبتمبر 2025 03:08

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي

يدين المكتب الإعلامي الحكومي بأشد العبارات مواصلة جيش الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف مدينة غزة وأحيائها السكنية المدنية بشكل وحشي، ضمن سياسات التدمير الممنهج والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري التي يواصل تنفيذها منذ بدء عدوانه البري على المدينة بتاريخ 11 أغسطس 2025 وحتى اليوم.

ونؤكد أن تصريحات "وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف كاتس" عندما قال إن "أبواب الجحيم في غزة قد فُتحت على المقاومة وأن عمليات الجيش ستتصاعد ضدها"، نؤكد أن الحقيقة عكس ذلك تماماً، فالاحتلال يفتح النار بشكل ممنهج على المدنيين العُزّل وعلى مئات آلاف الأطفال والنساء والمسنين، ويدمر المنازل والمستشفيات والمدارس والمساجد والخيام وليس ضد أي شيء آخر، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتبرير مستمر للإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري.

لقد ارتكب الاحتلال جرائم تدمير واسعة النطاق، شملت أكثر من 1,600 برج وبناية سكنية مدنية متعددة الطوابق دمرها تدميراً كاملاً، وأكثر من 2,000 برج وبناية سكنية دمرها تدميراً بليغاً، إلى جانب تدميره أكثر من 13,000 خيمة تؤوي النازحين، ومنذ مطلع سبتمبر 2025 وحده، أقدم الاحتلال على نسف وتدمير 70 برجاً وبناية سكنية بشكل كامل، وتدمير 120 برجاً وبناية سكنية تدميراً بليغاً، إضافة إلى أكثر من 3,500 خيمة.

إن هذه الأبراج والعمارات السكنية كانت تضم أكثر من 10,000 وحدة سكنية يقطنها ما يزيد عن 50,000 نسمة، فيما كانت الخيام التي استهدفها العدوان "الإسرائيلي" تؤوي أكثر من 52,000 نازح. وبذلك يكون الاحتلال قد دمّر مساكن وخياماً كانت تحتضن أكثر من 100,000 نسمة، ما أدى إلى نزوح قسري – مع جرائم الإخلاء القسري- يفوق 350,000 مواطن من الأحياء الشرقية لمدينة غزة نحو وسط المدينة وغربها، في مشهد يعكس بوضوح تعمد ارتكاب جرائم حرب من خلال سياسة التطهير العرقي والإبادة الجماعية الممنهجة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة غزة من الناحية الإدارية تضم عدداً من الأحياء والمخيمات الرئيسية، أبرزها: حي الشجاعية، حي الزيتون، حي التفاح، حي الدرج، حي الرمال الشمالي، حي الرمال الجنوبي، حي تل الهوا، حي الشيخ رضوان، حي الصبرة، حي النصر، مخيم الشاطئ حي الشيخ عجلين، علماً أن كل حي من هذه الأحياء يضم تقسيمات فرعية مثل تقسيمات حي الشجاعية (الحرازين، التركمان، المنطار) وغيرها.

إن المكتب الإعلامي الحكومي إذ يضع هذه الحقائق أمام العالم كله، فإنه يؤكد أن الاحتلال "الإسرائيلي" يتعمد استهداف المدنيين ومنازلهم وأماكن نزوحهم، ويرتكب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري بشكل واضح وممنهج، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، ويطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية للمدنيين العُزّل.

✍️ *المكتب الإعلامي الحكومي*

???? قطاع غزة فلسطين

???? السبت 13 سبتمبر 2025

